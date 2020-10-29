Відомий продюсер Костянтин Меладзе представив фанатам нову ВІА Гру

Як відомо, нещодавно популярний колектив покинули Еріка Герцег, яка вирішила зайнятися сольною кар'єрою в Казахстані, і Ольга Меганська.

Дівчата вирішили не роздувати скандал і "дипломатично" заявили, що їм "пора рухатися далі".

Паралельно з цим продюсерський центр Meladze Music займався пошуком нових вокалісток. Більш того, Костянтин Меладзе вирішив повністю оновити склад, а не знайти заміну Герцег і Меганській.

Імена та обличчя учасниць нової "ВІА Гри" поки не розголошуються, але не виключено, що інтрига буде розкрита найближчим часом.

А поки продюсерський центр анонсував новий сингл оновленої ВІА Гри і шанувальники навіть припустили, що в групу міг повернутися хтось із "золотого складу".

"Боже, яка пісня! Шалено сподобалася!", "Як можна робити якісну музику стільки років і не втрачати актуальності? Смачно, зі змістом і це я говорю про Віагра? Меладзе-круто!", "Меладзе і Фадєєв це епоха нашого золотого часу! Спасибі їм", "як ніби Кожевнікова співає", " мені здається, Або я чую в приспіві Анастасію кожевнікову?", "Вауууу які голоси, Дівчата ви вогонь", "спритно так поцупили головну тему з серіалу" Оч. Дивні справи", " красива пісня...Але половину слів не зрозуміти...Попрацюйте над вокалом...Зробіть з пісні цукерку!", "Ксенія Попова! Клас) вона прекрасна! Пам'ятаю її з кастингу, співала Агілеру))) але Меган треба було залишити (Софія не така хороша (", - відреагували фанати в коментарях під новою композицією.

Раніше в Instagram анонсували появу нової ВІА Гри, але в офіційному акаунті лише публікували частини тіла вокалісток.

Фанати припустили, що до нового складу могли потрапити Софія Тарасова, Уляна Синецька і Ксенія Попова.

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