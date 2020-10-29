Известный продюсер Константин Меладзе представил фанатам новую ВИА Гру

Как известно, недавно популярный коллектив покинули Эрика Герцег, которая решила заняться сольной карьерой в Казахстане, и Ольга Меганская.

Девушки решили не раздувать скандал и "дипломатично" заявили, что им "пора двигаться дальше".

Параллельно с этим продюсерский центр Meladze Music занимался поиском новых вокалисток. Более того, Константин Меладзе решил полностью обновить состав, а не найти замену Герцег и Меганской.

Имена и лица участниц новой «ВИА Гры» пока не разглашаются, но не исключено, что интрига будет раскрыта в ближайшее время.

А пока продюсерский центр анонсировал новый сингл обновленный ВИА Гры и поклонники даже предположили, что в группу мог вернуться кто-то из "золотого состава".

"Боже, какая песня! Безумно понравилась!", "Как можно делать качественную музыку столько лет и не терять актуальности? Вкусно, со смыслом и это я говорю про ВиаГра? Меладзе - круто!", "Меладзе и Фадеев это эпоха нашего золотого времени! Спасибо им", "Как будто Кожевникова поёт", "Мне кажется, или я слышу в припеве анастасию кожевникову?", "Вауууу какие голоса ,девушки вы огонь", "Ловко так стырили главную тему из сериала "Оч. Странные Дела", "Красивая песня...Но половину слов не понять...Поработайте девочки над вокалом...Сделайте из песни конфетку!", "Ксения Попова! Класс) она прекрасна! Помню её с кастинга,пела Агилеру))) но меганскую надо было оставить( София не так хороша(", - отреагировали фанаты в комментариях под новой композицией.

Ранее в Instagram анонсировали появление новой ВИА Гры, но в официальном аккаунте лишь публиковали части тела вокалисток.

Фанаты предположили, что в новый состав могли попасть София Тарасова, Ульяна Синецкая и Ксения Попова.

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