Переможниця "МастерШеф-2", кулінарний експерт Єлизавета Глинська розкрила секрет, як приготувати сметанник з чорносливом
Як передає Politeka.net, про це кулінар розповіла на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися відео - доскролльте до кінця сторінки).
"Доброго ранку, друзі ☺️ приготувала сьогодні для вас сметанник... 😋 Сметанні коржі, сметанний крем і біла глазур... Ммм... Я покажу, як приготувати улюблений багатьма торт з чорносливом😉", - написала Глинська.
Отже, щоб приготувати сметанник знадобиться:
Онук Алли Пугачової познайомив бабусю з коханою, фото зустрічі: "Дені гарний хлопець, а вона..."
Роздягнений Артур Пирожков викликав фурор, красивіше Жан-Клода Ван Дамма: "Біцепсухи скоро лопнуть"
Шалена Волочкова без сорому задерла спідницю до небес: "Мій вам подарунок"
"Нехай удвох виходять": Усик кинув виклик братам Кличко
Сметанний бісквіт (розрахунок на форму 16 см):
50 г яйця
50 г цукру
60 г сметани
60 г борошна
2 г розпушувача
1/5 ч. л. соди
Сметанно-шоколадний бісквіт:
50 г яйця
50 г цукру
60 г сметани
10 г какао-порошку
50 г борошна
2 г розпушувача
1/5 ч. л. соди
Сметанний крем:
350 г сметани (жирність 20%)
250 мл молока
80 г цукру
20 г крохмалю
5 г желатину + 25 мл води
Чорнослив в ромі:
100 г чорносливу без кісточки
50 мл чорного рому (або коньяку)
Сироп для просочення:
80 мл води
80 г цукру
Полива:
50 г цукру
100 г сметани
50 г білого шоколаду
50 г вершкового масла
"А ви любите сметанник? 😉 Як готуєте?",- запитує фанатів Глинська.
Переглянути цю публікацію в Instagram
Шанувальники в коментарях подякували Лізу за новий рецепт.
"Один з улюблених тортиків❤️ дуже смачно) готую також, тільки крем сметана + цукор і все. І між шарами додаю горіхи)😍 спасибі за рецепт! Треба пробувати. Я готую за рецептом Людмили Ізі Кук - виходить дуже смачно. Чоловік любить .👍 ❤ ️ ❤ ️ ",- пишуть вони.
Нагадаємо, зірка "Майстер Шеф" Глинська розкрила авторський рецепт цибулевого супу з грінками.
Як повідомляла Politeka, Ліза Глинська поділилася рецептом вишуканого десерту з грушею: "Легкий у приготуванні".
Також Politeka писала, що Ліза Глинська розкрила секрет приготування торта, який обожнює весь світ: "Чарівний".