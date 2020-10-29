Переможниця "МастерШеф-2", кулінарний експерт Єлизавета Глинська розкрила секрет, як приготувати сметанник з чорносливом

Як передає Politeka.net, про це кулінар розповіла на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися відео - доскролльте до кінця сторінки).

"Доброго ранку, друзі ☺️ приготувала сьогодні для вас сметанник... 😋 Сметанні коржі, сметанний крем і біла глазур... Ммм... Я покажу, як приготувати улюблений багатьма торт з чорносливом😉", - написала Глинська.

Отже, щоб приготувати сметанник знадобиться:

Сметанний бісквіт (розрахунок на форму 16 см):

50 г яйця

50 г цукру

60 г сметани

60 г борошна

2 г розпушувача

1/5 ч. л. соди

Сметанно-шоколадний бісквіт:

50 г яйця

50 г цукру

60 г сметани

10 г какао-порошку

50 г борошна

2 г розпушувача

1/5 ч. л. соди

Сметанний крем:

350 г сметани (жирність 20%)

250 мл молока

80 г цукру

20 г крохмалю

5 г желатину + 25 мл води

Чорнослив в ромі:

100 г чорносливу без кісточки

50 мл чорного рому (або коньяку)

Сироп для просочення:

80 мл води

80 г цукру

Полива:

50 г цукру

100 г сметани

50 г білого шоколаду

50 г вершкового масла

"А ви любите сметанник? 😉 Як готуєте?",- запитує фанатів Глинська.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Liza Glinskaya (@lizaglinskaya) 29 жов 2020 о 2:00 PDT

Шанувальники в коментарях подякували Лізу за новий рецепт.

"Один з улюблених тортиків❤️ дуже смачно) готую також, тільки крем сметана + цукор і все. І між шарами додаю горіхи)😍 спасибі за рецепт! Треба пробувати. Я готую за рецептом Людмили Ізі Кук - виходить дуже смачно. Чоловік любить .👍 ❤ ️ ❤ ️ ",- пишуть вони.

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