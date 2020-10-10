Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала рецепт торта "Шварцвальд"

Как передает Politeka.net, пошаговую инструкцию приготовления десерта повар дала на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"Знаю, что вы давно ждали этот рецепт! Торт Чёрный лес или Шварцвальд - такой же волшебный, как и его название. Приготовьте его и вы поймете, почему он так популярен во всем мире", - отметила Елизавета.

Для приготовления шоколадного бисквита вам понадобится:

220 г яйца (4,5 шт.)

150 г сахара (6 ст. л. с горкой)

110 г муки (4 ст. л. + 1 ч. л. с горкой)

35 г кукурузного крахмала (1,5 ст. л.)

35 г какао-порошка (2,5 ст. л.)

7 г разрыхлителя (0,5 ст. л.)

Для начала, включите духовку на 170С с обдувом и отправьте в чашу комбайна яйца и сахар, взбейте в течение 5 минут до пышной массы. Соедините муку, разрыхлитель, крахмал и порошок какао. Добавьте сухие ингредиенты через сито к яйцам с сахаром. Аккуратно перемешайте. Затяните фольгой дно кольца диаметром 16 см, вылейте тесто в форму. Отправьте выпекаться в разогретую до 170С духовку на 30-35 минут. Дайте готовому бисквиту остыть.

Далее нужно заняться сиропом для пропитки:

300 г вишни без косточки

50 мл воды (2,5 ст. л.)

80 г сахара (3 ст. л. с горкой)

100 мл вишневого ликера (5 ст. л.)

Соедините в сотейнике вишню, воду и сахар, перемешайте и проварите на среднем огне 15-20 минут. Добавьте ликер и проварите еще несколько минут. Процедите вишню, дайте вишне и сиропу остыть.

Для приготовления сливочного крема вам понадобится:

Сначала замочите желатин водой, оставьте на 15 минут, чтобы желатин набух. 2. Прогрейте 1 часть сливок. Соедините желатин с горячими сливками и размешайте. 3. Добавьте сахарную пудру, перемешайте. Добавьте маскарпоне и вторую часть сливок. Пробейте погружным блендером до однородной консистенции. Накройте пленкой в контакт, уберите минимум на 6 часов в холодильник. 6. Переложите крем в чашу комбайна и взбейте до мягких пиков. 3/4 крема переложите в кондитерский мешок без насадки. 7. Взбейте оставшуюся 1/4 часть крема до устойчивых пиков.

Последним этапом станет сборка этого шедевра:

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