Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить луковый суп
Как пишет Politeka.net, известный повар опубликовала подробный рецепт на своем YouTube-канале.
"Вот он - долгожданный луковый суп! 🍲 Французский рецепт в небольшой авторской интерпретации. Вам понравится!", - отметила Елизавета в описании.
Для блюда понадобятся такие ингредиенты:
1,5 кг лука
1 морковь
1 цыпленок
100 г сливочного масла
соль и перец по вкусу
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Способ приготовления французского супа:
1. Цыпленка, морковь и лук заливаем водой в кастрюле, солим и варим на слабом огне, пока не приготовится бульон. Важный нюанс: нужно регулярно снимать шум.
2. Добавляем в отдельную кастрюлю сливочное масло и лук, нарезанный тонкими полукольцами, солим, оставляем томиться на слабом огне под крышкой около 30 минут, помешиваем лук.
3. Заливаем к луку 1,5 л бульона, мешаем, накрываем крышкой, варим 40 минут на слабом огне.
5. Засыпаем смесь перцев и соль.
6. Пробиваем суп блендером до кремообразной массы.
Можно еще приготовить гренки:
1. Подсушить хлеб 8-10 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.
2. Посыпать сверху мелко натертым сыром.
3. Поставить в духовку еще на 5 минут.
Готовый суп необходимо разлить по тарелкам, высыпать сырные гренки сверху.
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