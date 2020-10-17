Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить луковый суп

Как пишет Politeka.net, известный повар опубликовала подробный рецепт на своем YouTube-канале.

"Вот он - долгожданный луковый суп! 🍲 Французский рецепт в небольшой авторской интерпретации. Вам понравится!", - отметила Елизавета в описании.

Для блюда понадобятся такие ингредиенты:

1,5 кг лука

1 морковь

1 цыпленок

100 г сливочного масла

соль и перец по вкусу

Способ приготовления французского супа:

1. Цыпленка, морковь и лук заливаем водой в кастрюле, солим и варим на слабом огне, пока не приготовится бульон. Важный нюанс: нужно регулярно снимать шум.

2. Добавляем в отдельную кастрюлю сливочное масло и лук, нарезанный тонкими полукольцами, солим, оставляем томиться на слабом огне под крышкой около 30 минут, помешиваем лук.

3. Заливаем к луку 1,5 л бульона, мешаем, накрываем крышкой, варим 40 минут на слабом огне.

5. Засыпаем смесь перцев и соль.

6. Пробиваем суп блендером до кремообразной массы.

Можно еще приготовить гренки:

1. Подсушить хлеб 8-10 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.

2. Посыпать сверху мелко натертым сыром.

3. Поставить в духовку еще на 5 минут.

Готовый суп необходимо разлить по тарелкам, высыпать сырные гренки сверху.

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