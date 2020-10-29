Победительница "МастерШеф-2", кулинарный эксперт Елизавета Глинская раскрыла секрет, как приготовить сметанник с черносливом
Как передает Politeka.net, об этом кулинар рассказала на своей странице в Инстаграм (чтобы посмотреть видео - доскролльте до конца страницы).
"Доброе утро, друзья ☺️ Приготовила сегодня для вас сметанник... 😋 Сметанные коржи, сметанный крем и белая глазурь... Ммм... Я покажу, как приготовить любимый многими торт с черносливом😉", - написала Глинская.
Итак, чтобы приготовить сметанник понадобится:
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Сметанный бисквит (расчет на форму 16 см):
50 г яйца
50 г сахара
60 г сметаны
60 г муки
2 г разрыхлителя
1/5 ч. л. соды
Сметанно-шоколадный бисквит:
50 г яйца
50 г сахара
60 г сметаны
10 г какао-порошка
50 г муки
2 г разрыхлителя
1/5 ч. л. соды
Сметанный крем:
350 г сметаны (жирность 20%)
250 мл молока
80 г сахара
20 г крахмала
5 г желатина + 25 мл воды
Чернослив в роме:
100 г чернослива без косточки
50 мл черного рома (или коньяка)
Сироп для пропитки:
80 мл воды
80 г сахара
Глазурь:
50 г сахара
100 г сметаны
50 г белого шоколада
50 г сливочного масла
"А вы любите сметанник? 😉 Как готовите?", – спрашивает фанатов Глинская.
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Поклонники в комментариях поблагодарили Лизу за новый рецепт.
"Один из любимых тортиков❤️ очень вкусно) готовлю также, только крем сметана + сахар и все. И между слоями добавляю орехи)😍 Спасибо за рецепт! Надо пробовать. Я готовлю по рецепту Людмила Изи Кук -получается оченььььь вкусно. Муж любит .👍❤️❤️ ", – пишут они.
Напомним, звезда "Мастер Шеф" Глинская раскрыла авторский рецепт лукового супа с гренками.
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