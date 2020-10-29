Победительница "МастерШеф-2", кулинарный эксперт Елизавета Глинская раскрыла секрет, как приготовить сметанник с черносливом

Как передает Politeka.net, об этом кулинар рассказала на своей странице в Инстаграм (чтобы посмотреть видео - доскролльте до конца страницы).

"Доброе утро, друзья ☺️ Приготовила сегодня для вас сметанник... 😋 Сметанные коржи, сметанный крем и белая глазурь... Ммм... Я покажу, как приготовить любимый многими торт с черносливом😉", - написала Глинская.

Итак, чтобы приготовить сметанник понадобится:

Сметанный бисквит (расчет на форму 16 см):

50 г яйца

50 г сахара

60 г сметаны

60 г муки

2 г разрыхлителя

1/5 ч. л. соды

Сметанно-шоколадный бисквит:

50 г яйца

50 г сахара

60 г сметаны

10 г какао-порошка

50 г муки

2 г разрыхлителя

1/5 ч. л. соды

Сметанный крем:

350 г сметаны (жирность 20%)

250 мл молока

80 г сахара

20 г крахмала

5 г желатина + 25 мл воды

Чернослив в роме:

100 г чернослива без косточки

50 мл черного рома (или коньяка)

Сироп для пропитки:

80 мл воды

80 г сахара

Глазурь:

50 г сахара

100 г сметаны

50 г белого шоколада

50 г сливочного масла

"А вы любите сметанник? 😉 Как готовите?", – спрашивает фанатов Глинская.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Liza Glinskaya (@lizaglinskaya) 29 Окт 2020 в 2:00 PDT

Поклонники в комментариях поблагодарили Лизу за новый рецепт.

"Один из любимых тортиков❤️ очень вкусно) готовлю также, только крем сметана + сахар и все. И между слоями добавляю орехи)😍 Спасибо за рецепт! Надо пробовать. Я готовлю по рецепту Людмила Изи Кук -получается оченььььь вкусно. Муж любит .👍❤️❤️ ", – пишут они.

Напомним, звезда "Мастер Шеф" Глинская раскрыла авторский рецепт лукового супа с гренками.

Как сообщала Politeka, Лиза Глинская поделилась рецептом изысканного десерта с грушей: "Легкий в приготовлении".

Также Politeka писала, что Лиза Глинская раскрыла секрет приготовления торта, который обожает весь мир: "Волшебный".