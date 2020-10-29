Украинская телеведущая Ольга Фреймут поразила своими выходками на личной кухне судьи "Мастер Шеф" Эктора Хименеса-Браво

Как сообщает Politeka.net, известный повар пригласил знаменитую гостью на свое YouTube-шоу Naked kitchen, чтобы приготовить традиционный латиноамериканский суп - касуэлу. Во время шоу Ольга Фреймут мило ворковала с Эктором в своем стиле, учила его новым словам на украинском языке и делилась своими познаниями в кулинарии. Так во время приготовления она запретила звезде "Мастер Шефа" добавить в блюдо важный ингредиент.

"Нормальный человек чеснок не ест", - заявила Ольга и повергла кулинара в шок. "Как? Это традициональная колумбийская еда!", - возмутился Эктор, однако его гостья осталась непреклонна, она даже выхватила из рук плошку и отставила в сторону.

Зрители неоднозначно оценили поведение Фреймут на шоу, в комментариях ее как похвалили, так и раскритиковали:

"Фреймут, как всегда, крайне отвратительна!Этикет!? Она хозяину дома в его блюдо не разрешила положить ингредиент. "Интеллигентка", "гуру этикета"!!!"; "Говорят, что всякая нечистая сила чеснока боится, и Оля не исключение"; "Оказывается, Оля может быть не только "звездой на ТВ" но и просто приятельницей"; "Главное просто и с реальными эмоциями без показухи, молодцы"; "Гости по этикету себя так не ведут.."; "Оля, ты на этой кухне не хозяйка, ты в гостях. И вести себя надо соответственно"; "говорить, что этого не надо, того не надо, я такое не ем... смотреть неприятно"; "Вау! Два уважаемых человека!!! 😍😍😍"; "Этикет она собралась преподавать😂 ведёт себя отвратительно, мне стыдно!".

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