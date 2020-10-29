Голлівудський красунчик Бред Пітт не ужився з "копією" своєї колишньої Анджеліни Джолі - моделлю Ніколь Потуральскі

56-річний Бред Пітт і 27-річна німецька красуня Ніколь Потуральскі розлучилися, повідомляє видання Page Six.

За словами джерела, пара, яку вперше помітили разом тільки в серпні, "остаточно розійшлася".

«Це ніколи не було так серйозно, як передбачалося», - уточнило джерело, додавши, що розрив стався деякий час назад.

З'явилася інфрмація, що ініціатором розриву став Пітт, для якого відкритий шлюб Ніколь (дівчина одружена з німецьким ресторатом Роландом Мері) виявився "занадто". Тому зв'язку прийшов кінець. У мережі посміюються над актором, мовляв "відьма"-Джолі прокляла бідолаху.

Нагадаємо, в кінці літа мережу сколихнула новина, що у Бреда з'явилася нова пасія, при чому дуже схожа на його колишню дружину, актрису Анджеліну Джолі.

Так, актора з молоденькою брюнеткою помітили за приємним проведенням часу у французькому замку Пітта, яким він, до речі, володіє разом з Джолі.

Передбачається, що перше знайомство відбулося в німецькому модному ресторані Borchard, що належить чоловікові Потуральскі.

Раніше ми повідомляли, в мікроблозі Ніколь в Instagram представлені переважно селфі-фото, в тому числі в купальниках від іменитих дизайнерів. На одному з останніх кадрів розкута модель розхристила сорочку, блиснувши неприкритим бюстом.

"Так крихітко😍"; "казково❤️"; "дуже стильно"; "гаряча леді🔥 🔥"; "приголомшлива картинка, краса!"; "сподіваюся, хтось все ще носить ці елегантні і сексуальні сорочки👌 😍"; "❤ ️ фотогенічна Ніко❤️❤️"; "шалено красиво", - шанувальники засипали потуральскі компліментами.

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