Потрібно розраховувати тільки на себе

Українцям розповіли, як вони можуть забезпечити собі гідну старість

Про це пише Фокус.

Через складну демографічну ситуацію і великий дефіцит в ПФУ, українцям рекомендують самостійно відкладати собі на пенсію.

За офіційними даними, на кінець березня поточного року активи НПФ (недержавні пенсійні фонди) становили 3,1 млрд грн, а учасниками системи стали майже 900 тисяч українців.

Вкладення в НПФ і у страхування життя передбачає внесення коштів протягом 20-30 років. На сьогоднішній день українці пенсійні активи найчастіше інвестують в облігації внутрішньої держпозики (ОВДП), банківські депозити і лише незначну частину вкладають в банківські метали, корпоративні облігації, акції, нерухомість.

"Щомісяця відраховуючи 1 тис.грн протягом 30 років, в сумі можна накопити 360 тис. грн, і якщо фонд буде генерувати навіть досить консервативний дохід близько 5% річних, то накопичений капітал складе близько 800 тис. грн", — запевняє експерт Світлана Парандій.

Що стосується страхування життя, то українцям пропонують дохід з 4% річних, але такий показник нижче рівня інфляції.

Перевагами вкладень в НПФ можна назвати відсутність зобов'язань щодо суми, періоду і періодичності внесків, а також можливість при бажанні перевести свої накопичення в будь-який інший фонд.

У страхуванні ці параметри автоматично встановлюються керівництвом компанії, і якщо клієнт зменшує або припиняє внески по страховці до закінчення терміну дії договору, то він автоматично позбавляється права на виплату або отримує поворотну суму, що в рази менше того, що він перерахував компанії.

Раніше глава Кабміну Денис Шмигаль попереджав, що через 15 років українці можуть зовсім залишитися без пенсійних виплат. Це пов'язано з тим, що на одного робітника припадатиме два пенсіонери.

Тому українцям рекомендують самостійно збирати гроші на заслужений відпочинок, щомісяця відраховуючи певні суми на рахунки.

За словами екс-глави Мінфіну Тимофія Мілованова, зараз він відкладає собі на пенсію від 10 до 40% доходу,

"...Якщо нічого не відкладати, то на пенсії не матимеш грошей. Це дуже погано, що зарплати маленькі, що Пенсійний фонд в країні маленький. І саме тому потрібно розраховувати на себе", - стверджував він раніше і рекомендував українцям частину відкладених коштів залишати на депозитах в банках, а частину вкладати в ОВДП і міжнародні цінні папери.

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