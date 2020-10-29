Українців жорстко карають за порушення карантину, а особливо за відсутність захисних масок

Як стало відомо Politeka.net, 28 жовтня у Харкові правоохоронці провели масштабний рейд на станції метро "Проспект Гагаріна". Старший інспектор сектору превенції поліцейського відділу в метрополітені Ольга Скорик розповіла подробиці на офіційному YouTube-каналі регіональної Нацполиции.

За її словами, співробітники правоохоронних органів підходять до людей на станціях і в поїздах метро, розповідаючи їм про необхідність носити маски. Людей без масок співробітники харківської поліції відразу відводять на вихід. Тих же, хто опустив маску на підборіддя, попереджають про наслідки.

"У разі виявлення правопорушників, щодо них складаються протоколи за статтею 44-3 КУпАП", - заявила Ольга Скорик.

Відзначимо, що зараз за таке правопорушення передбачений досить великий штраф - від 17 до 34 тисяч гривень для пересічних українців, а також від 34 до 170 тисяч гривень для посадових осіб.Нещодавно в Комітеті з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування запропонували ввести покарання для тих, хто пропускає людей без маски. Питання вже підняли на нараді у президента Володимира Зеленського.

Йдеться про підприємців та установи, які не стежать за дотриманням масочного режиму в приміщеннях або транспортних засобах. Згідно з ініціативою, для них хочуть ввести штраф від 3,4 до 5,1 тисячі гривень.

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