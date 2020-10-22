Украинцам озвучили условия, при которых они рискуют получить штраф во время местных выборов

Об этом рассказал член ЦИК Сергей Постивый.

По его словам, украинцы, которые придут без средств личной защиты на избирательные участки, смогут проголосовать.

Однако, позже их могут привлечь к ответственности за несоблюдение правил карантина в общественных местах.

"Мы обращаемся и просим, ​​чтобы избиратели придерживались карантинных правил. Посещение помещений для голосования - это посещение общественного места, то есть это означает, что распространяются соответствующие ограничения, несоблюдение правил предусматривает, в частности, и административную ответственность", - предупредил Постивій накануне проведения местных выборов.

По словам члена ЦИК, украинцам без маски разрешат проголосовать, поскольку это их конституционное право, но на избирательных участках будут присутствовать силовики, которые будут следить за порядком.

"Соответственно такое лицо (без маски - ред.) проголосует, в то же время велика вероятность того, что работник правоохранительных органов будет вынужден составить на него соответствующие административные материалы", - добавил Постивый, выступая на круглом столе.

Ранее мы рассказывали об ужесточении штрафов для украинцев.

Если раньше нарушителей карантина могли оштрафовать на 17 тыс. грн, а сейчас предлагается штраф в размере 170 грн для тех, кто надел маску неправильно. При повторном нарушении штраф составит уже 255 грн.

Так, в Раду внесли законопроект, который предусматривает увеличение штрафов за нахождение в зданиях и транспорте общественного типа в период карантина без правильно одетых масок (если они не закрывают рот и нос). Если документ будет утвержден, то штрафы вырастут до 255 гривен.

Также хотят повысить штрафы для предпринимателей, которые пустили в магазины/торговые центры людей без масок (до 51 тысячи гривен).

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