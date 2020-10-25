Украинцев предупредили о новой системе фиксации нарушений на дорогах

Об этом рассказал глава Госагентства инфраструктурных проектов Украины Кирилл Хомяков, передает ЦТС.

Он предупредил водителей, что камерам автоматической фиксации добавят новые функции, которые будут фиксировать нарушения ПДД.

Хомяков отметил, что новая система фиксации нарушений заработает уже в следующем году.

Уже с 1 января 2021 года эти камеры будут фиксировать не только превышение скорости, но и пересечение двойной сплошной линии, проезд на красный сигнал светофора, а также движение по полосе, которая предназначена для общественного транспорта.

Более того, как уверяет Кирилл Хомяков, планируется контролировать скорость не на отдельных участках, где установлены камеры, а по всему участку дороги. Для этого камеры хотят установить в начале и конце участков. Если водитель уменьшит скорость проезжая мимо первой камеры, а затем снова ускорится, вторая камера зафиксирует правонарушение.

Соответственно, благодаря обновленной системе фиксации нарушений украинские водители будут вынуждены оплачивать новые штрафы.

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Согласно Правил дорожного движения запрещается эксплуатация авто с уровнем протектора шин, ниже дозволенного. Для легковых машин этот показатель составляет не менее 1,6 мм. Отмечается, что надлежащая высота протектора обеспечивает должное сцепление автомобиля с дорогой не только зимой, а круглогодично.

За управление машиной с уровнем протектора шин ниже дозволенного, предусмотрена денежная санкция в размере 340 грн.

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