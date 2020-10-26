Со следующего года камеры автоматической фиксации нарушений ПДД, установленные на дорогах Украины, будут фиксировать не только превышение скорости

Как информирует Politeka, об этом в интервью ЦТС заявил руководитель Госагентства инфраструктурных проектов Украины Кирилл Хомяков.

По словам чиновника, с 2021-го камеры начнут фиксировать проезд автомобиля на запрещающий сигнал светофора, пересечение двойной сплошной линии или же проезд по полосе, предназначенной для общественного транспорта.

Помимо этого контролировать скорость будут не только на тех участках, где установлены камеры, но и по всей трассе. Для этого предусмотрена установка камер в начале и концах участков.

Таким образом хотят бороться с хитрыми водителями, которые уменьшают скорость, проезжая мимо камеры. Ускориться после этого не получится - нарушение ПДД зафиксирует вторая камера.

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Так, согласно ПДД, в Украине запрещена эксплуатация автомобилей с недостаточным уровнем протектора шин (для легковых авто – не менее 1,6 мм). Отмечается, что за управление автомобилем с уровнем протектора шин ниже дозволенного, предусмотрен штрафв размере 340 грн.

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