Ще одна зараза, крім китайського вірусу, активно атакує українців
Про це інформує прес-служба МОЗ.
Так, за минулий тиждень в Україні на грип захворіли понад 163 тисячі осіб, з яких майже 35% - діти до 17 років.
"Інтенсивний показник захворюваності становить 429,8 на 100 тис.населення, що на 11% менше епідемічного порогу по Україні", - попередили в прес-службі.
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В умовах епідемії грипу головний санлікар Віктор Ляшко зазначив, що в Україні стартувала вакцинація. За його словами, до епідемічного сезону 2020-2021 років в країну привезли 665 тисяч доз антигрипозної вакцини.
Ляшко попередив, що інфекційна хвороба, яка була викликана вірусом грипу, може важко протікати у людей похилого віку, вагітних, людей з хронічними хворобами, а також в зоні ризику знаходяться маленькі діти.
"Циркуляція вірусів грипу під час пандемії китайського вірусу в осінні та зимові місяці може мати важкі наслідки для вразливих груп населення. Тому важливим пріоритетом в цьому сезоні є вакцинація медпрацівників, які надають допомогу пацієнтам і реалізують заходи боротьби з китайським вірусом", – цитує Ляшка прес-служба МОЗ.
Раніше ми розповідали, що в Україні за минулий день 7342 нових заражених китайським вірусом, а жертвами вірусу стали 113 українців.
Влада також закликає ввести більш жорсткий карантин на тлі нового спалаху захворюваності. Як запевняють вірусологи, для стримування хвороби потрібно заборонити масові заходи і зупинити метрополітен.
Нагадавши, МОЗ попередило українців про нові "червоні" зони.
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