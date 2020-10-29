Ще одна зараза, крім китайського вірусу, активно атакує українців

Про це інформує прес-служба МОЗ.

Так, за минулий тиждень в Україні на грип захворіли понад 163 тисячі осіб, з яких майже 35% - діти до 17 років.

"Інтенсивний показник захворюваності становить 429,8 на 100 тис.населення, що на 11% менше епідемічного порогу по Україні", - попередили в прес-службі.



В умовах епідемії грипу головний санлікар Віктор Ляшко зазначив, що в Україні стартувала вакцинація. За його словами, до епідемічного сезону 2020-2021 років в країну привезли 665 тисяч доз антигрипозної вакцини.

Ляшко попередив, що інфекційна хвороба, яка була викликана вірусом грипу, може важко протікати у людей похилого віку, вагітних, людей з хронічними хворобами, а також в зоні ризику знаходяться маленькі діти.

"Циркуляція вірусів грипу під час пандемії китайського вірусу в осінні та зимові місяці може мати важкі наслідки для вразливих груп населення. Тому важливим пріоритетом в цьому сезоні є вакцинація медпрацівників, які надають допомогу пацієнтам і реалізують заходи боротьби з китайським вірусом", – цитує Ляшка прес-служба МОЗ.

Раніше ми розповідали, що в Україні за минулий день 7342 нових заражених китайським вірусом, а жертвами вірусу стали 113 українців.

Влада також закликає ввести більш жорсткий карантин на тлі нового спалаху захворюваності. Як запевняють вірусологи, для стримування хвороби потрібно заборонити масові заходи і зупинити метрополітен.

Нагадавши, МОЗ попередило українців про нові "червоні" зони.

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