Еще одна зараза, помимо китайского вируса, активно атакует украинцев

Об этом информирует пресс-служба МОЗ.

Так, за минувшую неделю в Украине гриппом заболели более 163 тысяч человек, из которых почти 35% - дети до 17 лет.

"Интенсивный показатель заболеваемости составляет 429,8 на 100 тыс. населения, что на 11% меньше эпидемического порога по Украине ", - предупредили в пресс-службе.



В условиях эпидемии гриппа главный санврач Виктор Ляшко отметил, что в Украине стартовала вакцинация. По его словам, к эпидемическому сезону 2020-2021 годов в страну привезли 665 тысяч доз антигриппозной вакцины.

Ляшко предупредил, что инфекционная болезнь, которая была вызвана вирусом гриппа, может тяжело протекать у людей преклонного возраста, беременных, людей с хроническими болезнями, а также в зоне риска находятся маленькие дети.

"Циркуляция вирусов гриппа во время пандемии китайского вируса в осенние и зимние месяцы может иметь тяжелые последствия для уязвимых групп населения. Поэтому важным приоритетом в этом сезоне является вакцинация медработников, которые оказывают помощь пациентам и реализуют меры борьбы с китайским вирусом", – цитирует Ляшко пресс-служба Минздрава.

Ранее мы рассказывали, что в Украине за минувший день 7342 новых зараженных китайским вирусом, а жертвами вируса стали 113 украинцев.

Власти также призывают ввести более жесткий карантин на фоне новой вспышке заболеваемости. Как уверяют вирусологи, для сдерживания болезни нужно запретить массовые мероприятия и остановить метрополитен.

Напомним, Минздрав предупредил украинцев о новых "красных" зонах.

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