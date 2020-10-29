Відомий український танцюрист Дмитро Дікусар розкрив, чому його вигнали з першого сезону " Танців з зірками"

Як повідомляє Politeka.net, вперше хореограф став учасником популярного шоу в парі зі співачкою Іриною Білик і прославився на всю країну. В інтерв'ю виданню "Факти" Дмитро зізнався, що повинен був вийти на телевізійний паркет набагато раніше, проте організатори в останній момент відмовилися від його кандидатури.

За словами танцюриста, в 2006 році його поставили в пару з актрисою Ольгою Сумською. Коли вже щосили йшли тренування, колишній гендиректор каналу "1+1" Юрій Морозов виступив проти такого тандему і вигнав учасників, що не відбулися. Дмитро Дікусар заявив, що всьому причиною стала велика різниця у віці.

"Сказав, що не розуміє пару, де хлопцеві 21 рік, а артистці під сорок. Продюсери намагалися зробити мене старше, я відростив борідку", - зазначив хореограф. - "Проте за два тижні до першого ефіру мене просто виключили з проекту. Взяли іншого, більш дорослого, танцюриста. Пам'ятаю, мене це тоді сильно зачепило".

Пізніше Дмитро все-таки станцював з Ольгою Сумською, пара виступила на гала-концерті в образах Проні Прокопівни і Голохвастова з комедії "За двома зайцями".

"Це був мій дебют на паркеті "танців", і я тоді відчув справжній кайф. До речі, Морозов визнав свою неправоту", - поділився емоціями Дікусар. - "Я так був ображений, що навіть не прийшов на кастинг другого сезону".

Знаменитість додав, що не відмовився б стати суддею "Танців з зірками", проте танцювати самому йому подобається набагато більше.

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