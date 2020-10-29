Известный украинский танцор Дмитрий Дикусар раскрыл, почему его выгнали из первого сезона "Танців з зірками"
Как сообщает Politeka.net, впервые хореограф стал участником популярного шоу в паре с певицей Ириной Билык и прославился на всю страну. В интервью изданию "Факты" Дмитрий признался, что должен был выйти на телевизионный паркет гораздо раньше, однако организаторы в последний момент отказались от его кандидатуры.
По словам танцора, в 2006 году его поставили в пару с актрисой Ольгой Сумской. Когда уже вовсю шли тренировки, бывший гендиректор канала "1+1" Юрий Морозов выступил против такого тандема и выгнал несостоявшихся участников. Дмитрий Дикусар заявил, что всему причиной стала большая разница в возрасте.
"Сказал, что не понимает пару, где парню 21 год, а артистке под сорок. Продюсеры старались сделать меня старше, я отрастил бородку", - отметил хореограф. - "Тем не менее за две недели до первого эфира меня просто исключили из проекта. Взяли другого, более взрослого, танцора. Помню, меня это тогда сильно задело".
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Позднее Дмитрий все-таки станцевал с Ольгой Сумской, пара выступила на гала-концерте в образах Прони Прокоповны и Голохвастова из комедии "За двумя зайцами".
"Это был мой дебют на паркете "Танцев", и я тогда ощутил настоящий кайф. Кстати, Морозов признал свою неправоту", - поделился эмоциями Дикусар. - "Я так был обижен, что даже не пришел на кастинг второго сезона".
Знаменитость добавил, что не отказался бы стать судьей "Танців з зірками", однако танцевать самому ему нравится гораздо больше.
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