Ситуація в країнах Європи виходить з-під контролю через новий спалах китайського вірусу

Про це інформує Суспільне.

Так, провідні країни ЄС вводять новий жорсткий карантин через збільшення кількості заражених.

"Вірус поширюється зі швидкістю, яка не передбачалася навіть у самих песимістичних прогнозах. Менш ніж за два тижні кількість заражень подвоїлася", - пояснив Макрон посилення карантину і додав, що друга хвиля буде "важче і смертоносніше" першої.

Тому у Франції вводяться наступні обмежувальні заходи:

для того щоб вийти на роботу, за продуктами, на прийом до лікаря, для короткої прогулянки біля будинку, необхідно оформити спецпропуск;

Ресторани закриваються з п'ятниці через введення режиму самоізоляції;

внутрішні кордони ЄС на тлі ситуації з вірусом поки будуть відкритими;

відвідування будинків престарілих буде дозволено за суворим протоколом;

на віддалену роботу при можливості переведуть всіх співробітників;

вузи переходять на дистанційне навчання, а дитячі садки, школи та коледжі залишаться відкритими.

Як підкреслив президент Франції, нові обмежувальні заходи будуть діяти, як мінімум, до 1 грудня.

Варто відзначити, що з початку пандемії у Франції захворіли китайським вірусом 1235132 осіб, з них 35785 - стали жертвами підступної хвороби. А напередодні в країні за добу було зафіксовано 523 нових летальних випадків і це рекорд з 22 квітня 2020 року.

Крім цього, нові обмежувальні заходи вводяться в Німеччині та Литві.

За даними МОЗ, в Україні за останню добу 7342 нових випадків зараження, а жертвами вірусу стали 113 українців. Таким чином, з початку пандемії в країні зареєстровано 370417 випадків зрідження.

Експерти також рекомендують ввести в Україні новий жорсткий карантин, щоб зупинити стрімке поширення китайського вірусу.

За словами вірусолога Світлани Доан, в країні необхідно скасувати всі масові заходи, а також закрити метрополітен і зупинити громадський транспорт, передає Обозреватель.

"Наскільки жорстко, чи варто відразу закривати метро, зупиняти громадський транспорт - не можу сказати. Звичайно, було б добре на все це вплинути, але ми розуміємо, що бізнес є бізнес, робота є робота, і ми не знаємо, наскільки це буде здійсненно", – продовжила вона.

Доан заявила, що сьогодні в Україні дві проблеми - відсутність відповідальності за порушення режиму карантину і відсутність кадрового потенціалу, який міг би визначати контактних і спостерігати за ними.

Нагадавши, МОЗ попередило українців про нові "червоні" зони.

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