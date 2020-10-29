Ограничения будут действовать, как минимум, до 1 декабря

Ситуация в странах Европы выходит из-под контроля из-за новой вспышки китайского вируса

Об этом информирует Суспільне.

Так, ведущие страны ЕС вводят новый жесткий карантин из-за увеличения количества зараженных.

"Вирус распространяется со скоростью, которая не предусматривалась даже в самых пессимистических прогнозах. Менее чем за две недели количество заражений удвоилось", - объяснил Макрон усиление карантина и добавил, что вторая волна будет "тяжелее и смертоноснее" первой.

Поэтому во Франции вводятся следующие ограничительные меры:

для того чтобы выйти на работу, за продуктами, на приём к врачу, для короткой прогулки возле дома, необходимо оформить спецпропуск;

рестораны закрываются с пятницы из-за введения режима самоизоляции;

внутренние границы ЕС на фоне ситуации с вирусом пока будут открытыми;

посещение домов престарелых будет разрешено по строгому протоколу;

на удалённую работу при возможности переведут всех сотрудников;

вузы переходят на дистанционное обучение, а детские сады, школы и колледжи останутся открытыми.

Как подчеркнул президент Франции, новые ограничительные меры будут действовать, как минимум, до 1 декабря.

Стоит отметить, что с начала пандемии во Франции заболели китайским вирусом 1235132 человек, из них 35785 - стали жертвами коварной болезни. А накануне в стране за сутки было зафиксировано 523 новых летальных случаев и это рекорд с 22 апреля 2020 года.

Помимо этого, новые ограничительные меры вводятся в Германии и Литве.

По данным МОЗ, в Украине за последние сутки 7342 новых случаев заражения, а жертвами вируса стали 113 украинцев. Таким образом, с начала пандемии в стране зарегистровано 370417 случаев зарежения.

Эксперты также рекомендуют ввести в Украине новый жесткий карантин, чтобы остановить стремительное распространение китайского вируса.

По словам вирусолога Светланы Доан, в стране необходимо отменить все массовые мероприятия, а также закрыть метрополитен и остановить общественный транспорт, передает Обозреватель.

"Насколько жестко, стоит ли сразу закрывать метро, останавливать общественный транспорт – не могу сказать. Конечно, было бы хорошо на все это повлиять, но мы понимаем, что бизнес есть бизнес, работа есть работа, и мы не знаем, насколько это будет выполнимо", – продолжила она.

Доан заявила, что сегодня в Украине две проблемы - отсутствие ответственности за нарушение режима карантина и отсутствие кадрового потенциала, который мог бы определять контактных и наблюдать за ними.

Напомним, Минздрав предупредил украинцев о новых "красных" зонах.

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