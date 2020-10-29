Діючі підходи щодо формування тарифів позбавляють українські міста можливості ефективно розвиватися

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку формування тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів. Рішення прийнято 28 жовтня на засіданні уряду, пише "РБК-Україна".

Постанова дозволить органам місцевої влади більш гнучко підходити до встановлення мита і встановлювати ринкові тарифи.

У проекті йдеться, що витратний спосіб формування тарифів, який діє на сьогодні, не враховує попит і пропозицію паркувальних місць, крім того створює перешкоду на шляху залучення інвестицій. Наприклад, витрати на облаштування та утримання паркувальних місць в центрі міста і на околиці - однаково, хоча, очевидно, що попит на ці майданчики різний.

Тому новий порядок передбачає облік інвестиційної складової та гнучке регулювання вартості послуг паркування, що дозволить оптимізувати та розвивати паркувальні простори.

Раніше ми повідомляли, Кабінет міністрів крім того вніс зміни до Порядку формування на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу. Зокрема, передбачено правове врегулювання обліку двоставкових тарифів при розрахунку середньозважених тарифів на теплову енергію - раніше такого механізму не було.

А також змінено Порядок формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами. У тарифи включені операції сортування.

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