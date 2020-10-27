Украинцев предлагают наказывать за долги по коммуналке драконовскими штрафами и арестами

Как пишет Politeka.net, такие меры предусмотрены в новом законопроекте №3613, который зарегистрировали в Верховной Раде. Согласно документу, украинцы будут обязаны заключать договоры о реструктуризации коммунальных долгов, в таком случае могут дать рассрочку на срок до пяти лет, все зависит от размера задолженности. Примечательно, что должника не смогут заставить платить более 25% его дохода за месяц, для пенсионеров и вовсе установлен лимит в 20%.

Если потребитель откажется от договора, его долг по решению суда начнет взыскивать исполнительная служба, почти так же, как и с неплательщиков алиментов. По законопроекту приставы смогут обрабатывать должника с первого дня предъявления исполнительного листа и конфисковывать до половины его зарплаты или других доходов. Если же нарушитель не заплатит за три и более месяцев - его имущество арестуют, а когда накопятся долги за четыре месяца - запретят покидать Украину, водить машину, ходить на охоту и использовать оружие.

При дальнейшей просрочке платежей гражданам грозят штрафы. К примеру, если не платить за коммуналку год - 20% от суммы задолженности, более двух лет - 30%, более трех лет - 50%.

Огромные штрафы и конфискации начнут действовать, если законопроект примут в Верховной Раде. Таким способом авторы инициативы хотят обязать граждан вовремя платить за коммунальные услуги.

Ранее НАК "Нафтогаз" сообщила, что в ноябре повысила тарифы на природный газ для бытовых потребителей до 6,33 грн/куб. м с НДС и без учета доставки. По сравнению с прошлым месяцем цена выросла на 34,7%.

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