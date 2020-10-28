Запуск рынка газа и возможность смены поставщика обернулись для украинцев головной болью

Так как украинцы теперь могут менять поставщиков, последние любыми способами пытаются удержать клиентов. Среди самых неприятных ухищрений, которые больно бьют по карману потребителей - "рисование" несуществующих долгов задним числом. Будто на самом деле потребитель использовал газа больше, чем показал счетчик, пишет "Обозреватель".

"Люди жалуются, что получили тысячи гривен долга за так называемые "температурные коэффициенты" после того, как изменили поставщика газа. При этом задолженность им насчитали "задним числом" – еще с 2015 года. И раньше клиентам о таких долгах не сообщали. В предыдущих счетах никакой задолженности у людей не было", – рассказала координатор жилищно-экономических программ "Опоры" Татьяна Бойко.

Своим печальным опытом поделился житель Каменского Андрей Иванченко.

"В "Днепропетровскгаз Сбыте" у меня остались долги, которые возникли вследствие неправомерного начисления по температурным коэффициентам. Сейчас АМКУ и НКРЭКУ судятся с облгазами за их отмену", – рассказал мужчина.

В НКРЭКУ уже дали разъяснения по поводу сложившейся ситуации с несуществующими долгами. Операторы газораспределительных систем не имеют права приводить объемы потребленного природного газа бытовыми потребителями к стандартным условиям для осуществления коммерческих расчетов, говорят в ведомстве.

Напомним, в ноябре поставщики газа повысили тарифы для потребителей в среднем на четверть. К примеру, "Нафтогаз Украины" отныне требует 6,33 гривны за кубометр с учетом НДС, но без стоимости доставки. Если сравнить с октябрем, стоимость услуг увеличилась на 34,7%.

Украинцы в сети возмутилист скачком тарифов, обвиняя власть:



"Выборы закончились. И не только газ. Смотрим на заправки топлива для авто. Ура мы их победили", "Они ничего не умеют больше, только повышать цены, это же просто", "Ура, все таки дойдем до 14 грн за куб, как и планировали", "Какая разница и сколько той зимы", "Парадокс! По газу своему ходим, еще и покупаем, да ещё и дороже чем у всех!", - комментируют событие пользователи.

Напомним, начались газовые проверки, к кому нагрянут

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