На засіданні уряду 28 жовтня було прийнято рішення про виділення додаткових коштів українцям

Зокрема, доплати до зарплат отримають співробітники Національної поліції, а компенсації - жертви пожеж у Харківській області.

Так своїм рішенням Кабінет Міністрів виділив ще 2 млрд грн на доплати працівникам Нацполіції, які залучені до боротьби з поширенням китайського вірусу. Про це йдеться в постанові уряду №966, пише "Сьогодні".

Отже, сума на доплати правоохоронцям склала 4,2 млрд грн, а загальна сума на доплати працівникам силових відомств, яка виділена з Фонду боротьби з китайським вірусом, склала 4,7 млрд грн.

Крім того, уряд виділив 3,3 мільйона гривень постраждалим від лісових пожеж у Харківській області, чиї будинки згоріли у вересні. Сім'ї зможуть відновлювати житло. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, масштабні пожежі на Харківщині спалахнули 2 вересня на території Дворічанського лісництва. В результаті пожежі знищено 22 житлових будинки в с. Гороб'ївка, відселені 33 людини.

Раніше ми повідомляли, Кабінет Міністрів підготував законопроект про зміни до деяких законів, що стосуються літніх людей.

Згідно з документом, до переліку пільг для осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, додали першочергове безкоштовне забезпечення ліками, доставку цих препаратів додому; звільнення від оплати житлово-комунальних послуг; звільнення від сплати за користування домашнім телефоном.

Нагадавши, нова система соцвиплат, рішення вже прийнято, що це означає для українців: "нарешті, повністю відійдемо від..."