Німецька модель Ніколь Потуральскі, якій приписують роман із зіркою Голлівуду Бредом Піттом, розбурхала мережу постільною фотосесією
27-річна красуня на своїй сторінці в Instagram регулярно ділиться знімками в купальниках, білизні і просто сміливих нарядах, передає Politeka.net. Цього разу Ніколь вирішила побалувати шанувальників пікантними фото в ліжку.
Потуральскі постала перед фотографом в трикотажному топі, який підкреслив її тонку талію і акуратний бюст. На одному фото модель ніжиться в променях сонця і спокусливо дивиться прямо в камеру, підібгавши ноги до грудей, а на іншому — ефектно вигнулася, звісивши голову з ліжка.
"Почекай ще трохи...", — лаконічно й інтригуюче підписала знімки Ніколь.
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Напевно, колишнім дружинам Бреда Пітта-Дженніфер Еністон і Анджеліні Джолі — боляче дивитися на фото молодої і гарячої Ніколь.
Багато шанувальників Пітта відзначають схожість Потуральскі з Анджеліною Джолі: такі ж пухкі губи, пронизливий погляд, ідеальна фігура.
Варто відзначити, що Ніколь Потуральскі одружена з 68-річним ресторатором Роландом Мері, у них є семирічний син Еміль. З Піттом модель вперше зустрілася на вечірці після прем'єри його фільму "Одного разу в... Голлівуді" в серпні 2019-го в Берліні, де тоді жила модель.
Нагадаємо, молода коханка Бреда Пітта без сорому розкрила блузку і показала, що не носить білизну.
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