Немецкая модель Николь Потуральски, которой приписывают роман со звездой Голливуда Брэдом Питтом, взбудоражила сеть постельной фотосессией
27-летняя красотка на своей странице в Instagram регулярно делится снимками в купальниках, белье и просто смелых нарядах, передает Politeka.net. В этот раз Николь решила побаловать поклонников пикантными фото в постели.
Потуральски предстала перед фотографом в трикотажном топе, который подчеркнул ее тонкую талию и аккуратный бюст. На одном фото модель нежится в лучах солнца и соблазнительно смотрит прямо в камеру, поджав ноги к груди, а на другом — эффектно выгнулась, свесив голову с кровати.
"Подожди еще немного...", — лаконично и интригующе подписала снимки Николь.
Как выглядит копия Заворотнюк, ради которой развелся Жигунов, сходство потрясает: "Вы шикарная пара"
Постаревший Харатьян перепугал фанатов новым лицом, "гардемарина" не узнать: "С бодуна..."
"Бери чемоданы, билеты тебе купим": Усика гонят прочь из Украины, боксер резко ответил
Выборы в Харькове 2020, тяжелобольной Кернес снова будет мэром: в каком он сейчас состоянии
Наверняка, бывшим женам Брэда Питта — Дженнифер Энистон и Анджелине Джоли — больно смотреть на фото молодой и горячей Николь.
Многие поклонники Питта отмечают схожесть Потуральски с Анджелиной Джоли: такие же пухлые губы, пронзительный взгляд, идеальная фигура.
Стоит отметить, что Николь Потуральски замужем за 68-летним ресторатором Роландом Мэри, уних есть семилетний сын Эмиль. С Питтом модель впервые встретилась на вечеринке после премьеры его фильма "Однажды в... Голливуде" в августе 2019-го в Берлине, где тогда жила модель.
Напомним, молодая любовница Брэда Питта без стыда распахнула блузку и показала, что не носит белье.
Как сообщала Politeka, Николь Потуральски в сарафане без нижнего белья впечатлила естественностью: "Красотка!".
Также Politeka писала, что молодая любовница Питта ошеломила видами в прозрачном купальнике: "Брэду и Роналду понравится".