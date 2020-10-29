Немецкая модель Николь Потуральски, которой приписывают роман со звездой Голливуда Брэдом Питтом, взбудоражила сеть постельной фотосессией

27-летняя красотка на своей странице в Instagram регулярно делится снимками в купальниках, белье и просто смелых нарядах, передает Politeka.net. В этот раз Николь решила побаловать поклонников пикантными фото в постели.

Потуральски предстала перед фотографом в трикотажном топе, который подчеркнул ее тонкую талию и аккуратный бюст. На одном фото модель нежится в лучах солнца и соблазнительно смотрит прямо в камеру, поджав ноги к груди, а на другом — эффектно выгнулась, свесив голову с кровати.

"Подожди еще немного...", — лаконично и интригующе подписала снимки Николь.

Наверняка, бывшим женам Брэда Питта — Дженнифер Энистон и Анджелине Джоли — больно смотреть на фото молодой и горячей Николь.

Многие поклонники Питта отмечают схожесть Потуральски с Анджелиной Джоли: такие же пухлые губы, пронзительный взгляд, идеальная фигура.

Стоит отметить, что Николь Потуральски замужем за 68-летним ресторатором Роландом Мэри, уних есть семилетний сын Эмиль. С Питтом модель впервые встретилась на вечеринке после премьеры его фильма "Однажды в... Голливуде" в августе 2019-го в Берлине, где тогда жила модель.

Напомним, молодая любовница Брэда Питта без стыда распахнула блузку и показала, что не носит белье.

Как сообщала Politeka, Николь Потуральски в сарафане без нижнего белья впечатлила естественностью: "Красотка!".

Также Politeka писала, что молодая любовница Питта ошеломила видами в прозрачном купальнике: "Брэду и Роналду понравится".