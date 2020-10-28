Юрій Горбунов показав, як вони з Тіною Кароль виглядали у найпершому сезоні шоу «Танці з зірками»

Популярний український телеведучий поділився архівним кадром в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото можна побачити їх з Тіною на паркеті шоу, яке полюбилося багатьом. Однак зроблений кадр не під час одного з минулих ефірів, а ще 14 років тому. Варто відзначити, що сам ведучий на фото виглядає майже незмінним, а ось Кароль виглядає помітно молодше.

"14 років тому! Танці з зірками 1 сезон! Ми не змінилися!",- підписав фото Горбунов.

Його шанувальники розповіли, чи згодні вони з такою думкою.

"Юра, роки йдуть, а ти і твоя шапка на голові - не змінюються", "коли вже ви з Тіною станцюєте на легендарному паркеті?", "Дивилася тоді...було років 12 і дивлюся зараз ви шикарні", "навіть і не постаріли! Завжди молоді і красиві!", "Час на пенсію", - пишуть українці в коментарях.

Раніше ми писали, що Кароль приголомшила своїм виглядом в новому випуску навіть Юрія Горбунова, з яким разом веде шоу.

Кароль вела дев'ятий ефір в білій сукні з глибоким декольте, прозорим корсетом і розрізом спереду.

До такої сукні підібрали червоні туфлі зі стразами і відкритими пальцями.

Нагадавши, Кароль вийшла на сцену без ліфчика, такої краси "Квартал 95" ще не бачив: "Богиня у справі".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль і Дан Балан скоро возз'єднаються, на "Танцях з зірками" видали інтригу: "Чекаю Даніка".

Також Politeka писала, що Кароль ледь вмістила декольте в безсоромне плаття, Горбунов намагався дивитися в очі:"Тіна зверху, Юра знизу".