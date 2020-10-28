Юрій Горбунов показав, як вони з Тіною Кароль виглядали у найпершому сезоні шоу «Танці з зірками»
Популярний український телеведучий поділився архівним кадром в Instagram. Про це пише Politeka.net.
На фото можна побачити їх з Тіною на паркеті шоу, яке полюбилося багатьом. Однак зроблений кадр не під час одного з минулих ефірів, а ще 14 років тому. Варто відзначити, що сам ведучий на фото виглядає майже незмінним, а ось Кароль виглядає помітно молодше.
"14 років тому! Танці з зірками 1 сезон! Ми не змінилися!",- підписав фото Горбунов.
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Його шанувальники розповіли, чи згодні вони з такою думкою.
"Юра, роки йдуть, а ти і твоя шапка на голові - не змінюються", "коли вже ви з Тіною станцюєте на легендарному паркеті?", "Дивилася тоді...було років 12 і дивлюся зараз ви шикарні", "навіть і не постаріли! Завжди молоді і красиві!", "Час на пенсію", - пишуть українці в коментарях.
Раніше ми писали, що Кароль приголомшила своїм виглядом в новому випуску навіть Юрія Горбунова, з яким разом веде шоу.
Кароль вела дев'ятий ефір в білій сукні з глибоким декольте, прозорим корсетом і розрізом спереду.
До такої сукні підібрали червоні туфлі зі стразами і відкритими пальцями.
Нагадавши, Кароль вийшла на сцену без ліфчика, такої краси "Квартал 95" ще не бачив: "Богиня у справі".
Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль і Дан Балан скоро возз'єднаються, на "Танцях з зірками" видали інтригу: "Чекаю Даніка".
Також Politeka писала, що Кароль ледь вмістила декольте в безсоромне плаття, Горбунов намагався дивитися в очі:"Тіна зверху, Юра знизу".