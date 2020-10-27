Тина Кароль в роскошном наряде с оригинальными вырезами показала, как зажигает на сцене Студии "Квартал 95"



Популярная украинская певица поделилась кадрами со своего выступления в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На новых фото артистка запечатлена на сцене во время выступления. Для своего номера Кароль выбрала весьма оригинальное черное платье, стоимость которого по сообщениям составляет 50 тысяч гривен. Его верх украшен многочисленными фигурными вырезами под грудью и на животе, которые добавляют наряду нотку пикантности, подчеркивая пышную грудь певицы, которую та не стала прятать в лифчик. Дополняют наряд элегантная юбка в пол и высокие кожаные перчатки.

На одном из снимков Кароль изображена во время танца. Она сидит на стуле, широко расставив ноги, а за ней позируют танцоры из подтанцовки.

Поклонники артистки бурно отреагировали на ее новые фото.

«Горячоооо», «Лучшая», «Красотка», «За этой красотой и профессионализмом стоит невероятный труд. Неземной трудолюбивый человек», «Богиня в деле», «Почему так красиво?», «Платье просто нереальное. Тиночка вы просто Богиня», «Несомненная Гордость Украины. Лорак и Лобода кусают локти на чужбине - уверена в этом», «Восторг! Особенно слышать и было видеть вживую», «Такая светлая, несмотря на цвет платья. Улыбайся», «Платье роскошное, и Тиночка в нем обворожительная», - пишут люди в комментариях под снимками.

Напомним, шальная Тина Кароль потерлась сладкими местами и устроила "пожар" на лестнице: "Несите огнетушитель!".

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