Американська модель Ебігейл Речфорд захопила розкішною фігурою, одягнувшись в крихітне бікіні

Знімки знаменитість опублікувала в Instagram, передає Politeka.

Так, на першій фотографії красуня позує в купальнику дуже близько до камери, демонструючи пружні форми, які буквально «рвуться» назовні. Доповнити образ Речфорд вирішила елегантною кепкою і рожевим фотоапаратом.

На іншій фотографії знаменитість зігнулася до неможливості, завдяки чому в кадр потрапило ідеальне тіло красуні. Однак Шанувальники не змогли висловити слова захоплення про тіло кумира – знімок був викинутий в Stories.

До цього ми розповідали, що американська модель Ебігейл Речфорд, яка спочатку прославилася в соцмережах, блиснула пишними грудьми в різних нарядах.

З недавнього часу знаменита брюнетка стала активніше публікувати в Instagram свої спекотні фото. Цього разу Ебі зробила добірку своїх архівних знімків, на яких вона демонструє всю свою красу крупним планом.

Зірка показала свій бюст в купальниках і мереживних нарядах. Так, на першому фото модель постала в червоному ліфчику зі срібними "цятками".

Нагадаємо, що Ебі Речфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Речфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".

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