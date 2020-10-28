Актриса Настя Задорожна, яка зіграла у фільмах студії "Квартал 95", підкорила фатальним образом у спокусливій червоній сукні

35-річна російська артистка поділилася новим знімком в яскравому образі на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На новому фото Задорожна постала в образі пристрасної підкорительки чоловічих сердець. Актриса приміряла облягаючу червону сукню з відкритими плечима, ідеально підкреслило кожен вигин її фігури. Доповнили образ красуні масивні прикраси і укладання з акуратними хвилями.

"День посвяти К!) Цей класичний образ і червоне плаття неминуче напрошується на Ко........и. Я думаю відповідь Ви знаєте. У цій справі вам знайти рівних категорично складно", - підписала знімок актриса.

Її шанувальники тут же відреагували на пост.

"Одним словом Монро», «дуже красива) просто вау)", "шикарна", "Ну просто шикардос!", "Краса страшна сила!", "Це дуже красиво, яскраво, витончено, сама досконалість!", "Блондинкам червоний колір особливо до лиця! Відразу погляд стає не принцеси, а королівни", - пишуть в коментарях фанати Насті.

До цього ми писали, що Задорожна опублікувала свіже фото у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в пишній димчастій сукні, схожій на весільну.

Напівпрозора тканина розсипалася навколо дівчини красивими хвилями: втомлена Настя сіла прямо на асфальт і трохи відкинула голову назад.

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