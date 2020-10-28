Тетяна Кравченко в образі Валюхи зі "Сватів" нагадала людям про те, як сильно вони чекають новий сезон

Фото актриси з'явилося на одній з її фан-сторінок в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімку представлений кадр з популярного серіалу, на якому Кравченко позує в образі своєї героїні Валюхи, яка так сильно полюбилася глядачам. На ній простий "сільський" наряд: квітчастий сарафан і біла косинка на голові.

"Валюха" сперлася руками на паркан і задумливо дивиться кудись вдалину.

Шанувальники актриси захоплено коментують знімок, висловлюючи свою любов до серіалу і його героям.

"Обожнюю Вас! І дивитися вечорами серіал Свати! Ви чудова актриса!", "Обожнюю Сватів!!! Тільки з цим фільмом можеш викинути з голови непотрібне!", "Спасибі шановна Тетяно! І Вам найдобрішого вечора. Обожнюю Вас", "всі серії які проходять вдома у вас дуже цікаві", - пишуть люди.

Нагадаємо, що через пандемію прем'єру нового, сьомого сезону серіалу довелося відкласти. Але фанати, які і так вже зачекалися, адже серіал не виходив кілька років, згадують улюблені моменти, а також уважно стежать за кадрами зі зйомок, які хоч і не часто, але все ж спливають в мережі.

На одному з таких Валюха Будько, котру грає Тетяна Кравченко відображена рябом з Ольгою Миколаївною( Людмила Артем'єва), а перед ними сидить великий пес. А ось серіального чоловіка-Івана Будька (Федір Добронравов) поруч з Кравченко немає.

Нагадавши, кадр зі зйомок нових "Сватів" несподівано злили в мережу: "Валюха проміняла Івана на...".

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