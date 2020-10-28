Татьяна Кравченко в образе Валюхи из «Сватов» напомнила людям о том, как сильно они ждут новый сезон

Фото актрисы появилось на одной из ее фан-страниц в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимке представлен кадр из популярного сериала, на котором Кравченко позирует в образе своей героини Валюхи, которая так сильно полюбилась зрителям. На ней простой «сельский» наряд: цветастый сарафан и белая косынка на голове.

«Валюха» оперлась руками на забор и задумчиво смотрит куда-то вдаль.

Поклонники актрисы восторженно комментируют снимок, выражая свою любовь к сериалу и его героям.

«Обожаю Вас! И смотреть по вечерам сериал Сваты! Вы замечательная актриса!», «Обожаю Сватов!!! Только с этим фильмом можешь выкинуть из головы ненужное!», «Спасибо уважаемая Татьяна! И Вам добрейшего вечера. Обожаю Вас», «Все серии которые проходят дома у вас очень интересные)», - пишут люди.

Напомним, что из-за пандемии премьеру нового, седьмого сезона сериала пришлось отложить. Но фанаты, которые и так уже заждались, ведь сериал не выходил несколько лет, вспоминают полюбившиеся моменты, а также внимательно следят за кадрами со съемок, которые хоть и не часто, но все же всплывают в Сети.

На одном из таких Валюха Будько, котрую играет Татьяна Кравченко запечатлена рябом с Ольгой Николаевной (Людмила Артемьева), а перед ними сидит большой пес. А вот сериального мужа - Ивана Будько (Федор Добронравов) рядом с Кравченко нет.

Напомним, кадр со съемок новых «Сватов» неожиданно слили в сеть: "Валюха променяла Ивана на...".

Как сообщала Politeka, морщинистая Валюха из "Сватов" поразила внешностью старухи: "Выглядеть на 75".

Также Politeka писала, что Валюха из «Сватов» заинтриговала появлением с мальчиком и девочкой, очень похожи.