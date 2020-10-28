Екс-учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком, переможниця проекту Даша Ульянова спантеличила витівкою в салоні краси
Дівчина після фіналу шоу всіляко привертає увагу до себе і намагається показувати найбільш скандальні фото. Гімнастка знімається для яскравих фотосесій, рекламує білизну і часто, повторюючи за Анастасією Волочковою, показує шпагат в найнесподіваніших місцях.
Цей раз не був винятком, справа в тому, що Ульянова не приховує: їй подобається показувати шпагат тоді, коли захочеться, навіть якщо це недоречно. Цього разу роздягнена Даша в банному халаті не тільки оголила ніжки, але ще і зробила це на прийомі у косметолога, під час лазерної епіляції.
Дівчина сіла на стіл на поздовжній шпагат і відставила сідниці перед камерою.
Скасування дистанційного навчання в Україні, з'явилося важливе попередження: "Після 30 жовтня..."
Невістка Пугачової після народження Вані Преснякова посвітила стрункими ніжками в міні: "Не дарма на узд сказали..."
Вульгарна Надія Мейхер викликала жалість на "Танцях з зірками": "Провал повний"
Вибори в Харкові 2020, тяжкохворий Кернес знову буде мером: в якому він зараз стані
«На фото: вогняна красуня, майстер спорту з гімнастики, переможниця «Холостяк 10» - @dasha_ulyanovaa🤩", - йдеться на сторінці салону краси.
Втім, не всі шанувальники оцінили витівку дівчини:
"Зручно так напевно, на шпагаті 👍); навіщо ж так. .; Мрія для багатьох 🔥; Волочкова на мінімалках.😂👌🔥».
Варто відзначити, що Даша вже відрізнялася розтяжкою, показуючи ту на лавці, біля стіни, біля басейну або на яхті. Також Ульянова продемонструвала повітряний шпагат біля фонтану і на природі. Саме тому Дашу називають другою Волочковою, яка отримала скандальну славу за недоречні витівки в публічних місцях.
Ульянова ж на черговому фото в стилі Жана-Клода Ван Дамма розтягнулася в шпагаті на машині і знову зухвало нагадала про себе:
"Це фото заслуговує стрічки вдруге" - пише гімнастка.
Ось як реагують в мережі:
«Жан Клод Ван Даша👍😂🔥; Дааааша, на твої шпагати можна дивитися вічність ,ще трохи і біжу на стрейчинг сама вже; Бідний Макс , слин напевно повісився 😂; Максу чисто все одно, дитино,у нього в триста разів краще дівчина,а Даші більше нічого показати, струм шпагат, а обличчя таке ж як і у всіх, особливого в ній 0; як сказала бі Макс 😉АГОНЬ😉; А хто машини полірувати буде від подряпин?😀 😀 ; Хвилює одне питання 😂 як ти злазила?))); Вандам відпочиває!».
Нагадавши, Даша з "Холостяка" пустилася у всі тяжкі після зради Макса Михайлюка: "друга Волочкова"
А ще Politeka писала, що у житті пари з " Холостяка "сталося непередбачене, Даша ошелешила деталями:" Макс зізнався, що..."
Також Politeka повідомляла, переможниця "Холостяка" Даша Ульянова без білизни приголомшила зухвалою витівкою: "майбутня зірка"