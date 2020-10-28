Екс-учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком, переможниця проекту Даша Ульянова спантеличила витівкою в салоні краси

Дівчина після фіналу шоу всіляко привертає увагу до себе і намагається показувати найбільш скандальні фото. Гімнастка знімається для яскравих фотосесій, рекламує білизну і часто, повторюючи за Анастасією Волочковою, показує шпагат в найнесподіваніших місцях.

Цей раз не був винятком, справа в тому, що Ульянова не приховує: їй подобається показувати шпагат тоді, коли захочеться, навіть якщо це недоречно. Цього разу роздягнена Даша в банному халаті не тільки оголила ніжки, але ще і зробила це на прийомі у косметолога, під час лазерної епіляції.

Дівчина сіла на стіл на поздовжній шпагат і відставила сідниці перед камерою.

«На фото: вогняна красуня, майстер спорту з гімнастики, переможниця «Холостяк 10» - @dasha_ulyanovaa🤩", - йдеться на сторінці салону краси.

Втім, не всі шанувальники оцінили витівку дівчини:

"Зручно так напевно, на шпагаті 👍); навіщо ж так. .; Мрія для багатьох 🔥; Волочкова на мінімалках.😂👌🔥».

Варто відзначити, що Даша вже відрізнялася розтяжкою, показуючи ту на лавці, біля стіни, біля басейну або на яхті. Також Ульянова продемонструвала повітряний шпагат біля фонтану і на природі. Саме тому Дашу називають другою Волочковою, яка отримала скандальну славу за недоречні витівки в публічних місцях.

Ульянова ж на черговому фото в стилі Жана-Клода Ван Дамма розтягнулася в шпагаті на машині і знову зухвало нагадала про себе:

"Це фото заслуговує стрічки вдруге" - пише гімнастка.

Ось як реагують в мережі:

«Жан Клод Ван Даша👍😂🔥; Дааааша, на твої шпагати можна дивитися вічність ,ще трохи і біжу на стрейчинг сама вже; Бідний Макс , слин напевно повісився 😂; Максу чисто все одно, дитино,у нього в триста разів краще дівчина,а Даші більше нічого показати, струм шпагат, а обличчя таке ж як і у всіх, особливого в ній 0; як сказала бі Макс 😉АГОНЬ😉; А хто машини полірувати буде від подряпин?😀 😀 ; Хвилює одне питання 😂 як ти злазила?))); Вандам відпочиває!».

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