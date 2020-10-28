Экс-участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком, победительница проекта Даша Ульянова озадачила выходкой в салоне красоты

Девушка после финала шоу всячески привлекает внимание к себе и старается показывать наиболее скандальные фото. Гимнастка снимается для ярких фотосессий, рекламирует белье и часто, повторяя за Анастасией Волочковой, показывает шпагат в самых неожиданных местах.

Этот раз не был исключением, дело в том, что Ульянова не скрывает: ей нравится показывать шпагат тогда, когда захочется, даже если это неуместно. В этот раз Раздетая Даша в банном халате не только оголила ножки, но еще и сделала это на приеме у косметолога, во время лазерной эпиляции.

Девушка уселась на стол на продольный шпагат и отставила ягодицы перед камерой.

«На фото: огненная красотка, мастер спорта по гимнастике, победительница «Холостяк 10» - @dasha_ulyanovaa 🤩», - говорится на странице салона красоты.

Впрочем, не все поклонники оценили выходку девушки:

«Удобно так наверное , на шпагате 👍); зачем же так..; Мечта для многих 🔥; Волочкова на минималках.😂👌🔥».

Стоит отметить, что Даша уже отличалась растяжкой, показывая ту на скамейке, у стены, у бассейна или на яхте. Также Ульянова продемонстрировала воздушный шпагат у фонтана и на природе. Именно поэтому Дашу называют второй Волочковой, которая получила скандальную славу за неуместные выходки в публичных местах.

Ульянова же на очередном фото в стиле Жана-Клода Ван Дамма растянулась в шпагате на машине и снова дерзко напомнила о себе:

«Это фото заслуживает ленты второй раз 😅🤪» - пишет гимнастка.

Вот как реагируют в сети:

«Жан Клод Ван Даша👍😂🔥; Дааааша, на твои шпагаты можно смотреть вечность ,еще немного и бегу на стрейчинг сама уже; Бедный Макс , слюней наверно удавился 😂; Максу чисто все равно, детка,у него в триста раз лучше девушка,а Даше больше нечего показать, ток шпагат, а лицо такое же как и у всех, особенного в ней 0; как сказала би Макс 😉АГОНЬ😉; А кто машины полировать будет от царапин?😀😀; Волнует один вопрос 😂 как ты слазила?))); Вандам отдыхает!».

Напомним, Даша из "Холостяка" пустилась во все тяжкие после измены Макса Михайлюка: "Вторая Волочкова"

А еще Politeka писала, что в жизни пары из "Холостяка" случилось непредвиденное, Даша ошарашила деталями: "Макс признался, что..."

Также Politeka сообщала, победительница "Холостяка" Даша Ульянова без белья ошеломила дерзкой выходкой: "Будущая звезда"