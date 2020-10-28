Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, похвалилася фігурою в білому вбранні

Пишногруда модель не любить скромничати і навіть на публіці з'являється в неймовірно пікантних і стильних нарядах, щоб привертати і далі увагу до себе. Майже кожне фото в Інстаграмі на сторінці зірки виглядає досить сміливо, адже дівчина показує бюст і стегна в крихітних клаптиках тканини, які навряд чи можна назвати пристойними.

Відкриваючи огляд на свої достоїнства, Настя очікує отримати сотні компліментів, адже за її словами, «вона навіть краще, ніж Кардашьян». Дівчина володіє унікальною зовнішністю, шостим розміром бюста і це при тонкій талії в 60 см!

На фото з Настею також видно, що багатьох шанувальників бентежать пропорції знаменитості. У білій сукні з глибоким декольте з додатковим вирізом вона виглядала дуже спокусливо, а завдяки тісній тканині, ще й вигідно підкреслила пишні стегна.

"Сто кг важить вона?; Милий образ... 😍😍; Білий❤️❤️❤️❤️ Ангел такий гарний; Якось усе це просяде; Прекрасний; Як ти чарівна і красива, я люблю тебе, мила Лінда👑👑❤😍😍🔥; Гарне слово нічого не варте без тебе; Класно ❤️ але тільки не стрибай❤; Мені подобається твоє плаття 🔥🔥🔥🔥🔥 вау, ти прекрасно виглядаєш в білому ❤️; Прекрасна як троянда і божественна як алмаз; Милашка, солодке особа, пиріг ❤️❤; Як красиво, дуже красиво, красиво; Кішка ..муууито кішка 😉😉😎».

Раніше ми писали, що Настя зовсім не скромничає, коли справа доходить до її нових фотосесій. Дівчина дуже пишається своїм тілом, а потім не приховує його ні вдома, ні на пляжі. Квітко показує бюст і сідниці в наймодніших бікіні і виставляє напоказ кадри для дорослих, ледь приховуючи тіло під тоненькими клаптиками тканини.

Так як модель вважає себе набагато привабливіше навіть Кім Кардашьян, вона нерідко піддається критиці і глузуванням за неприродно тонку талію в поєднанні з пишною фігурою при низькому зростанні.

Втім, у Насті також досить багато фанатів. Під фото, на якому Квітко позувала в чорно-синьому бікіні, фанати почали нахвалювати зірку за її сонячні кадри і звичку підбирати краще навіть для відпочинку на узбережжі.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!"

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