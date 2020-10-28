Зірка "Жіночого кварталу», співачка Марта Адамчук, постала в цікавому образі

34-річна брюнетка виросла в сім'ї водія і завуча школи в смт Кельменці (Чернівецька обл.), передає Politeka.net. Володіючи неймовірним голосом, красуня закінчила Київський університет культури і мистецтв зі ступенем магістра естрадного вокалу.

Дівчина брала участь в шоу "Голос країни" і виступала в проекті "Танці з зірками".

Зараз активно виступає в "Жіночому Кварталі" і регулярно балує своїх підписників в Instagram цікавими знімками. На аккаунт зірки вже підписані 47,4 тисячі користувачів мережі.

Кілька годин тому Марта опублікувала чорно-біле фото в теплому гольфі і пальто.

Красуня посміхалася повернувши голову набік. Вона заклала волосся за вушко, що виглядало дуже мило.

"Сьогодні ми з @zhenskiykvartal_official провели нереальний день зі @snidanok в рамках благодійної акції. Зустрілися з красивими людьми, покаталися на велосипедах і про все це ви зможете детальніше можете дізнатися дуже скоро у «Сніданку» ☺ робіть добрі справи - це дуже приємна процедура))", - написала Адамчук.

За дві години пост зібрав понад 100 лайків і трохи коментарів.

"А хто фотограф ?) це просто руки таланту!", "Марта, спасибі, що знаходите час на хороші справи, і спасибі за позитивний заряд енергії на весь день ☺ ви чудова!",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Марта Адамчук позувала, йдучи по розкішному залу в мішкуватій чорній сукні до підлоги. Судячи з пози, їй довелося підібрати довгий поділ, щоб не наступати на нього.

Нагадаємо, що бездоганна брюнетка з "Квартал 95" без сорому і білизни блиснула найцікавішим.

Як повідомляла Politeka, гаряча зірка" Квартал 95 " перевершила своїми формами Астаф'єву і Нікітюк.

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