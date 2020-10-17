Звезда Студии «Квартал 95» Марта Адамчук покорила поклонников роковым образом в платье с открытой спиной

Артистка «Женского Квартала» показала свой новый роскошный образ в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Адамчук стоит на сцене перед пустым залом в свете прожекторов. На ней роскошное узкое платье, украшенное множеством пайеток, которые красиво мерцают на свету. Артистка позирует к камере спиной, демонстрируя главную изюминку своего наряда, который оказался полностью открыт сзади.

Нельзя отрицать, что образ Адамчук выглядит очень женственным и загадочным. В подписи к фото она рассказала, что только вчера они с коллегами отсняли новые серии «Женского Квартала».

Поклонники артистки тут же отреагировали на ее пост.

«Марта, вы — потрясающая!», «Магическое фото», «Красавица», - пишут люди в комментариях к снимку.

Ранее мы писали, что Адамчук предстала возле большого окна, подняв руки.

Марта позировала спиной к фотографу, который запечатлел ее обнаженную спину. Пышное платье спускалось длинной волной от груди к полу.

Артистка сделала прическу в виде низкого пучка и гладких волос.

"Иногда случается так в жизни, что ты остаешься с ситуацией один на один. Нет-нет, не потому, что к тебе никому нет дела (слава Богу - у меня прекрасные друзья), а потому что пришла пора уделить внимание самому себе - полноценно и честно", - подписала черно-белое фото брюнетка.

Напомним, яркая брюнетка из "Квартал 95" поразила восточным образом в красном: "Ни одно слово не передаст".

Как сообщала Politeka, сочная брюнетка из "Квартал 95" сверкнула шикарной фигурой в платье: "Иногда случается...".

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