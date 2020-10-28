"Це буде точно її образ"

Суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар здивує шанувальників перевтіленням у страшну медсестру в новому випуску шоу

Як повідомляє Politeka.net, про це йдеться в офіційному акаунті «Танців з зірками» в Instagram.

Так, автори сторінки розсекретили, який образ українська прима-балерина вибрала для Хеллоуїна.

"Чорний лебідь Катерина Кухар цієї неділі перетвориться на нещадну медсестру Мілдред Ретчед. Як думаєш, підійде судді такий образ?",- йдеться в публікації.

Також повідомляється, що з нагоди свята учасники шоу обміняються своїми партнерами, а паркет перетвориться на містичний готель.

Відзначимо, що Мілдред Ретчед-головна героїня нового серіалу "Ретчед", що оповідає про перетворення звичайної медсестри в соціопата. Її роль виконує актриса Сара Полсон.

Українці тут же почали коментувати такий вибір образу для суворої судді, яка відзначилася вже кількома конфліктами з учасницею проекту Олею Фреймут. Відзначимо, що багато при цьому не соромляться критикувати Кухар.

"Це буде точно її образ", "Дана Балан не вистачає, він якраз підходить до цього теми ефіру", "цей образ мені однозначно подобається", «більше на Малефісенту схожа)", "Їй і перетворюватися не потрібно. Кухар - нахабна виразка шлунка!", "Прекрасна жінка прекрасна у всьому", "матусі боже", "їй і перевтілюватися не потрібно", - пишуть люди.

Нагадавши, Кухар з "Танців з зірками" ошелешила знущаннями над Мейхер: "Надя, не уподібнюйся Фреймут".

Як повідомляла Politeka, Кухар нещадно доклала Фреймут і видала свою улюбленицю на «Танці з зірками»: «блискуча відмінниця...».

Також Politeka писала, що прискіпливу Кухар не пробачили за нову витівку на "Танцях з зірками".