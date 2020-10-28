Популярна співачка і актриса Дженніфер Лопес запаморочила голову шанувальникам образом в червоному бікіні

Знаменитій артистці доводиться працювати над собою кожен день і кожен день займатися в залі в певному режимі. У Лопес є своя система навантажень і спеціальний раціон, якому вона слідує за вказівками свого дієтолога.

Зірка дуже строго стежить за собою, тому кожне її фото, що демонструє фігуру, вражає шанувальників – 51-річна лопес виглядає років на двадцять молодше свого віку. Нещодавно Дженніфер показала в розділі Сторі, як веселиться на пляжі в червоному монокіні. При цьому співачці вдалося підкорити квітучим і яскравим виглядом. Затишний кадр тут же представили на фан-аккакнтах.

Рецепти схуднення Дженніфер Лопес при цьому також прості. Що стосується харчування, це велика кількість звичайної води і повна відмова від кофеїну і алкоголю, повна відмова від шкідливих звичок. З їжі зірка воліє салати і нежирні білки – рибу або курку з овочами. Також Лопес не сидить на дієті і захоплюється спортивними танцями.

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Дженніфер одягла топ-корсет чорного кольору, прикрасила зону декольте масивним кольє із золота, а також поклала волосся в пишну зачіску. Головною родзинкою образу Лопес став саме макіяж з акцентом на очі. Завдяки грі світла на пляжі може здатися, що артистка виглядає ще молодше, ніж зазвичай, що і відзначили шанувальники:

"Літнє сяйво; світиться богиня😍 👑; Ти виглядаєш дуууже приголомшливо😍 😍 😍; ось і все ... дієта без цукру і вуглеводів; може, я більше не буду їсти, заздрю; досконалість !! Це так красиво ♥ ️ ♥ ️🔥 🔥 🔥; моя дівчинка😍❤️; я хочу так виглядати на 51 тооооо. Ой, вибач, я маю на увазі 21 * * * 😍 😍 😍 ти світишся, чорт візьми; насолоджуйтеся відпочинком, а ми видом міс😍 🔥 🔥».

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