Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес вскружила голову поклонникам образом в красном бикини

Знаменитой артистке приходится работать над собой каждый день и каждый день заниматься в зале в определенном режиме. У Лопес есть своя система нагрузок и специальный рацион, которому она следует по указаниям своего диетолога.

Звезда очень строго следит за собой, поэтому каждое ее фото, демонстрирующее фигуру, поражает поклонников – 51-летняя лопес выглядит лет на двадцать моложе своего возраста. Недавно Дженнифер показала в разделе Стори, как веселится на пляже в алом монокини. При этом певице удалось покорить цветущим и ярким видом. Уютный кадр тут же представили на фан-аккакнтах.

Рецепты похудения Дженнифер Лопес при этом также просты. Что касается питания, это большое количество обычной воды и полный отказ от кофеина и алкоголя, полный отказ от вредных привычек. Из еды звезда предпочитает салаты и нежирные белки – рыбу или курицу с овощами. Также Лопес не сидит на диете и увлекается спортивными танцами.

До этого мы писали, что секретами красоты «вечно молодой» Дженнифер интересуется, наверное, каждая женщина.

Дженнифер надела топ-корсет черного цвета, украсила зону декольте массивным колье из золота, а также уложила волосы в пышную прическу. Главной изюминкой образа Лопес стал именно макияж с акцентом на глаза. Благодаря игре света на пляже может показаться, что артистка выглядит еще моложе, чем обычно, что и отметили поклонники:

«Летнее сияние; Светящаяся богиня😍👑; Ты выглядишь оооочень потрясающе😍😍😍; Вот и все ... диета без сахара и углеводов; Может, я больше не буду есть, завидую; Совершенствожарче огня!! Это так красиво ♥ ️ ♥ ️🔥🔥🔥; Моя девочка😍❤️; Я хочу так выглядеть на 51 тооооо. Ой, извини, я имею в виду 21 *** 😍😍😍 ты светишься, черт возьми; Наслаждайтесь отдыхом, а мы видом мисс😍🔥🔥».

Напомним, Дженнифер Лопес в костюме из блесток обескуражила помолодевшим видом: "Нельзя не влюбиться"