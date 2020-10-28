Знаменита на весь світ супермодель, за сумісництвом починаюча актриса Емілі Ратаковскі, показала, як приховує вагітність на фото

Досить довгий час супермодель приховувала своє становище від уважних шанувальників. Вона активно ділилася фото, на яких блищала ще худою і підтягнутою фігурою. Як відомо, Емілі ніколи не соромилася демонструвати свої форми, тому в мережі звикли до її відкритим і пікантним образам.

Оголосити про вагітність Емілі також вирішила несподівано-поділившись в Instagram цілою серією фото, на яких позувала з кругленьким животом без одягу. На фан-акаунтах відразу почали публікувати фото зірки, на яких вона раніше майстерно приховувала вагітний живіт.

Дівчина позувала в білизні прямо в ліжку, ліниво валяючись на подушках і дивлячись на себе в дзеркало поруч з домашнім вихованцем, спокусливий кадр як би показує шанувальникам, що вагітність - не вирок і виглядати привабливо можна завжди.

Відзначимо, також в інтерв'ю для Vogue Ратаковскі зізналася, що не хоче дізнаватися стать своєї дитини до 18-річчя. Тобто, Емілі не наполягатиме на його гендерній приналежності.

"Мені подобається ідея нав'язати своїй дитині якомога менше гендерних стереотипів. Але незалежно від того, наскільки прогресивною я можу бути, я розумію бажання дізнатися стать нашого плоду; це схоже на першу реальну можливість поглянути, ким він може бути», – розповідала Емілі.

Раніше ми також писали, що красуня сфотографувалася топлес. Нижню частину тіла Емілі закрили джинси, зате верхня була повністю оголена, лише свої округлі груди Ратаковскі прикрила розкішною квіткою.

Також знаменитість поділилася своїми переживаннями з приводу своєї вагітності.

"Я занадто смиренна, щоб мати якесь помилкове уявлення про контроль. Я повністю і беззаперечно безпорадна, коли справа доходить до майже все навколишнього мою вагітність: як моє тіло буде змінюватися, хто буде моя дитина. Але мене це напрочуд не турбує. Замість страху я відчуваю нове почуття спокою. Я вже вчуся у цієї людини всередині свого тіла. Я сповнена подиву", - підписала пост модель.

Нагадаємо, Емілі вже кілька років перебуває у шлюбі з актором і продюсером Себастьяном бір-Макклардом. Одружилися вони після того, як зустрілися всього лише кілька тижнів.

Нагадавши, Ратаковські без білизни і сорому дала зазирнути собі під піджак

А ще Politeka писала, що Емілі Ратаковскі влаштувала Шалений відпочинок на яхті в чорному бікіні

Також Politeka повідомляла, що Емілі Ратаковскі влаштувала палкі витівки в модному міні-бікіні