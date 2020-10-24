Спільний знімок російської співачки Алли Пугачової з чоловіком Максимом Галкіним викликав масу обговорення в мережі

Фотографія з'явилася на фан-сторінці, присвяченій Примадонні в соціальній мережі Instagram, передає Politeka.net

Фотокамери підловили зоряну парочку під час святкового заходу на природі. По всій видимості, знімок був зроблений ще влітку. На ньому Алла Борисівна в короткій білій спідниці і чорній шкіряній куртці позує в обнімку зі своїм чоловіком. Максим був одягнений в яскраву картату сорочку і джинси. При цьому подружжя виглядало дуже задоволеним.

"Щаслива парочка 👩❤️💋👨❤️», - говориться в підписі.

Користувачі мережі кинулися обговорювати побачене в коментарях, думки людей розділилися. Одні прийшли в захват від зіркової парочки, вони залишають їм свої захоплені відгуки, інші, навпаки, гнівно засуджують Максима Галкіна і вважають, що він у Пугачової під каблуком.

"Далі, нікуди", " Максим під ковпаком Мюллера!!!?😢", " Максим ви завжди на висоті! Мені вас не зрозуміти! ",

"Не набридло виставлятися?",

" Люблю вас👍", "Молодці", " Дуже трепетно👍❤️", " Багато років вам щастя 👏", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що Пугачова з Галкіним розчулили виходом у світ з чарівними дітьми: "Аллочка, не дарма...".

Як повідомляла Politeka, задоволений Галкін розцвів у компанії відомої блондинки: "зараз йому Алка підправить фізію».

Також Politeka писала, що дочка Пугачової і Галкіна блищала в білій сукні, як у нареченої.