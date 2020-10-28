Дітей Алли Пугачової і Максима Галкіна Лізу і Гаррі порівняли з їх зірковими батьками в дитинстві

Відповідний колаж з'явився на одній з фан-сторінок зоряного сімейства в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Так, шанувальники опублікували фото 7-річних Лізи і Гаррі поруч з чорно-білими знімками маленьких Пугачової і Галкіна.

У коментарях до посту люди активно обговорюють, чи помітно схожість між батьками і дітьми, які, як відомо були народжені сурогатною матір'ю. При цьому думки в цьому питанні помітно розходяться.

"Ліза і Гаррі схожі на Галкіна", "Ні, взагалі не схожі", "Галкін з сином так, але Пугачова з Лізою зовсім не рідня", "Ліза не схожа ні на батьків, ні з братом Гаррі. Схоже їх народжували різні сурогатні матері", "схожі, дуже! І Ліза схожа на маму", "Алла в дитинстві була руда і непоказна, а Ліза яскрава і красива", "красуня Ліза вже точно не гени Пугачової, смішно", "обидві дитини схожі на тата, що природно", "діти схожі на Максима, це його діти, але не Алли, з Аллою ніякої схожості, носики, як у Галкіна, а у Алли рот великий, очі маленькі, а у дітей і очі і рот і носики такі ж як у Максима", - пишуть люди.

Нагадавши, сурогатна мама про підставу з дітьми Галкіна і Алли Пугачової: "життя зіпсували одним махом".

Як повідомляла Politeka, 71-річна Алла Пугачова хрипким голосом заявила про повернення на сцену.

Також Politeka писала, що Галкіна запідозрили у використанні косметики, Пугачова може заздрити: "губи так блищать...".