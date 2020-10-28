Зарплата українців зросли до максимуму з початку року

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у вересні 2020 року становила 11 998 гривень. Це на 4,8% (на 552 гривні) більше порівняно серпнем (11 446 гривень).

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Середня зарплата українців зросла до максимуму з початку року

За даними статистичного відомства, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у вересні 2020 року до вересня минулого року зросла на 9,7%, номінальна зросла на 12,3%.

Найвища нарахована зарплата у вересні була в Києві - 17 253 гривень, найнижча - у Волинській області-9 766 гривень. У більшості областей розмір зарплати знаходиться в межах від 9 000 до 11000 гривень.

Найбільшу зарплату отримують у сфері "інформація та телекомунікації" - 20 089 гривень, найнижчу - "тимчасове розміщення та організація харчування" - 6 557 гривень, де зарплати за місяць зросли на 5,4%.

Зазначимо, згідно з результатами опитування Центру Разумкова, в поточному році більшість українців отримували офіційну "білу зарплату". А 36% опитаних українці всю зарплату або її частину отримували неофіційно.

63,7% опитаних в ході соцдослідження респондентів працювали на основі запису в трудовій книжці або письмового договору, на підставі чого вони отримували тільки офіційну заробітну плату.

Зазначимо, що у зв'язку з новим порядком надання інформації державними органами для суб'єктів фінансового моніторингу, яке затвердив уряд, українці отримують зарплати «в конвертах», можуть постраждати.

Справа в тому, що тепер суб'єкти від банків, страхових компаній і ломбардів до ріелторів і адвокатів зможуть зв'язуватися з Держфінмоніторингом, Державною податковою службою, митницею та іншими органами, щоб щось дізнатися або підтвердити відомості, які надали клієнти.

При цьому фінансисти мають можливості і повноваження для блокування коштів і арешту рахунків, тобто легко можуть залишити людину без грошей.

Нагадаємо, збіднілим за карантин чиновникам повернули старі зарплати: "а що робити простим роботягам?"

Як повідомляла Politeka, зарплати на карантині зметнуться вгору, кого торкнеться рішення Кабміну: "більше 10 мінімалок".

Також Politeka писала, що українців до Польщі заманюють новими вакансіями, на кого чекають: "зарплата від 35 тисяч гривень".