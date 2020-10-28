Польша планирует упростить иностранцам процедуру получения официального разрешения на работу

Об этом идет речь в соответствующем законопроекте, который уже зарегистрирован, передает Politeka.

Заробитчанам по новым правилам не нужно будет иметь место жительства и стабильный источник дохода, кроме того украинцы смогут легче устроиться на стратегические предприятия.

Помимо этого, на решение вопроса о предоставлении временного вида на жительство дадут до двух месяцев, размеры сборов за выдачу или обмен документов сократят, утратит силу требование лично являться по вопросам предоставления вида на жительство во время эпидемии.

Кроме того, хотят отменить положения, которые продлевают сроки выезда с территории Польши и даты добровольного возвращения.

Заробитчане после приезда в Польшу должны будут выждать 10-дневный карантин, а вакансий достаточно много: как требующих квалификации, так и без.

На работу могут рассчитывать сварщики, уборщики, инженеры, юристы, медики, бухгалтеры и люди прочих профессий. Причем, количество вакансий растет с каждым месяцем.

Зарплаты в Польше колеблются от 17 тысяч гривен (в эквиваленте) до несколько тысяч долларов. Так, разнорабочие могут зарабатывать около 35 тысяч гривен.

Ранее мы писали, что рост числа заробитчан из Украине нежелателен для Эстонии. С таким резонансным заявлением выступил глава МВД этой страны Март Хельме.

"Мы не хотим, чтобы их (заробитчан из Украины) стало здесь слишком много. Украинцы не будут разговаривать здесь на эстонском, они будут разговаривать на русском. Они будут пополнять русскоязычное население в Эстонии. Поэтому мы против этого", – заявил эстонский чиновник.

По словам Хельме, Эстония не может позволить себе массовый приток мигрантов в связи с тем, что имеет небольшую территорию.

Украинских заробитчан, которые заняты на трудовых фронтах Евросоюза, решили предупредить о грядущих изменениях. Об этом говорится в сообщении Совета Европейского союза.

Так, государствам предлагает предоставлять сезонным сотрудникам информацию, которая касается их прав и обязанностей. Делаться это должно на их родном языке и без канцеляризмов.

В совете Евросоюза раздумывают над введением четких правил для работы агентств по трудоустройству на сезонные работы. В частности, их хотят лишить возможности забирать избыточную или собирать незаконную плату за отправку людей в другую страны.

Напомним, украинская заробитчанка уехала в Польшу и впала в кому, родные просят о помощи.

Ранее Politeka писала, что Польша отменила ограничения для украинцев: что ждет заробитчан.

Также Politeka сообщала, что дом с украинцами в Польше превратили в пепел: "подожгли", кадры и подробности атаки.