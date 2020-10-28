Відома російська модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардашьян, показала розкішне тіло в оригінальній сукні

Як передає Politeka.net, сама Квітко нерегулярно балує шанувальників знімками, але на її фан-сторінках є, на що подивитися. Днями на одному з акаунтів з'явилося фото Квітко з вечірки. Модель була одягнена в блискучу сукню з оригінальними вирізами і дуже непристойним вирізом на нозі.

Красуня вирішила зробити фото ще більш пікантним, тому задерла поділ сукні, показавши, що під ним нічого немає. Дівчина відмовилася від нижньої білизни, тому фанати змогли побачити її стрункі ніжки і пишні округлі стегна.

Особливу увагу привернуло також декольте сукні. Пишні груди Анастасії були туго стягнуті блискучою тканиною. Здавалося, вони ось-ось вистрибнуть. Волосся дівчини було розпущене і акуратно спадало на плечі.

Варто відзначити, що шанувальникам вигляд моделі дуже сподобався.

"Яка гарна жінка", "Чи були у вас проблеми з цим платтям? Судячи з фото, ви любите такий високий розріз?", "Чудова у всьому її красивому тілі», "Принцеса Лея", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Квітко показала себе в зеленій кофті з великим декольте. Дівчина сиділа на дивані, виставивши вперед свої форми.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко приспустила топ і явила світу свої "достиглі дині": "Німфа".

Як повідомляла Politeka, Анастасія Квітко в "невидимому" топі захопила розміром "кокосиків":"Моя богиня".

Також Politeka писала, що Анастасія Квітко обтягнула величезні сідниці білою сіточкою:"це не персик, а цілий кавун".