Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, показала стильний образ в трендовому топі

Пишногруда модель любить увагу, а тому заради похвали і компліментів публікує в Instagram далеко не скромні фото. Дівчина роздягається і позує в ледь помітних мереживах, щоб підняти популярність в мережі. Так як вона рекламує даний тип білизни, скромності перед камерою Квітко не відчуває.

Відкрито заявляючи, що вважає себе краще Кім Кардашьян або Кайлі Дженнер, Квітко хвалиться шостим розміром бюст в обтягуючих міні і світить достоїнствами при будь-якому зручному випадку. Як видно на фото, навіть в Тоненькому і простому зеленому ТОПі з рукавами в сіточку вона буде виглядати досить пікантно.

Так як на плечах дівчини немає утримуючих бретелей, груди моделі була показана фанатам у всій красі. Світло-сині джинси доповнили цибулю, підкресливши також талію Насті. Ось що пишуть в мережі:

"Гарного дня 🍀; гарний вигляд; реально прекрасна, як королева; Ти така красива дитинко;... ти будеш там, іншааллах, під час зустрічі?; Елегантний образ🌹; виглядає розумно і красиво; ти будеш моя❤️❤; занадто мило, так красиво; Ботокс штучний; ви пов'язані з Джастіном Бібером, тому що виглядаєте як його Жіноча версія?; О боже ... 😂 😂 Тобто .... це навіть не ти, дівчинка; ти така красива, дитинко🌹 🌹 🌹; так жарко».

Раніше ми писали, що Настя зовсім не скромничає, коли справа доходить до її нових фотосесій. Дівчина дуже пишається своїм тілом, а потім не приховує його ні вдома, ні на пляжі. Квітко показує бюст і сідниці в наймодніших бікіні і виставляє напоказ кадри для дорослих, ледь приховуючи тіло під тоненькими клаптиками тканини.

Так як модель вважає себе набагато привабливіше навіть Кім Кардашьян, вона нерідко піддається критиці і глузуванням за неприродно тонку талію в поєднанні з пишною фігурою при низькому зростанні.

Втім, у Насті також досить багато фанатів. Під фото, на якому Квітко позувала в чорно-синьому бікіні, фанати почали нахвалювати зірку за її сонячні кадри і звичку підбирати краще навіть для відпочинку на узбережжі.

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