Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, показала пишні розміри своїх форм в прозорих брюках

Пишногруда модель є однією з найбільш обговорюваних і скандальних моделей в Instagram. Завдяки своїм формам дівчина стала моделлю білизни і активно рекламує одяг в особистому профілі.

Щоб привернути якомога більше уваги, дівчина не докладає особливих зусиль, адже вона володіє шостим розміром бюста, неприродно тонкою талією в 60 см і пишними стегнами. При цьому вага Анастасії становить понад 70 кілограм, тоді як зростання її не більше 162 см.

На одному з фото модель вирішила показати, як виглядає її фігура в цілому. Прозорі білі штани в сіточку приголомшили фанатів, адже сідниці зірки виглядали і правда переконливо, особливо в поєднанні з топіком пастельного відтінку без лямок.

"Велика жінка в світі; Tanbella como una🌹 🌹 🌹; Настенька ти дуже красива дівчина; ти очманіла; такий гарний Амор🤗 🤗❤❤; твій персик красивий😛 😋; так красуня❤️; bien ricas mmm 🔥 🔥 ❤ ️ ❤ ️ представьте уявіть, якби ви впали ... 🐟 ; як з іншого виміру🙈❤️; це 💕 красиве видовище .... 💕 тут це не персик вже, а цілий кавун💕 💕; розкіш, посмажена нам; не можна забути таку».

Раніше ми також писали, що в купальнику або білизні – дівчина виглядає привабливо і зухвало, адже не приховує нічого. При цьому навіть у сукні Квітко навряд чи виглядає скромно. Шостий розмір бюста у відкритих декольте приховати не так просто.

Як видно на одному з фото, груди дівчини буквально вивалюється з її нарядів, проте модель вважає це привабливим. Тому вона повертається до камери боком, щоб показати заодно тонку талію і досить пишні стегна.

Ось що пишуть під фото ексцентричної блондинки фанати:

"Дуже мило ❤; божественне і досконале 💞; невинне обличчя @anastasiya_kvitko; все круто! 😍❤️ Така красива; гарний вигляд!!!; Які смачні Бубі; мені подобається, як сидіти, хочу обійняти тебе, любов; Just mamacita😛 😛; буйна Краса зробила жінку».

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!"

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