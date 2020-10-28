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Уряд вніс зміни до Положення про Нацполіцію

Як інформує Politeka, відтепер поліцейські будуть зайняті розшуком автомобілів, які тимчасово ввезли в Україну на термін більш, ніж 30 днів.

Як повідомив у Telegram народний депутат України Олексій Гончаренко, в першу чергу це стосуватиметься власників "євроблях". У відповідному пункті положення сказано, що правоохоронці вживатимуть заходів для виявлення неправомірного керування автомобілями, щодо яких порушено обмеження, встановлені Митним кодексом.

Зокрема, мова йде про порушення термінів тимчасового ввезення і переміщення в режимі транзиту, а також використання їх для підприємницької діяльності або отримання доходів.

Крім того, поліцейським дано право виявляти неправомірну розукомплектацію таких автомобілів. Раніше санкції за прострочення ввезення могли застосовувати лише працівники митниці, однак у них не було права зупиняти автомобілі.

Тому, митникам доводилося працювати в "тандемі" з патрульними, які зупиняли машини для того, щоб співробітники митниці могли їх оштрафувати.

Раніше ми писали, що українцям нагадали про штраф, який може виникнути, як то кажуть, на порожньому місці. Покарання стосується безвідповідальних водіїв. Згідно Правил дорожнього руху забороняється експлуатація авто з рівнем протектора шин, нижче дозволеного. Для легкових машин цей показник становить не менше 1,6 мм.

Відзначається, що належна висота протектора забезпечує належне зчеплення автомобіля з дорогою не тільки взимку, а цілий рік.

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