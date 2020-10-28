Українська актриса Ліза Василенко, яка є зіркою серіалу "Школа", здивувала сміливим вчинком

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Ліза опублікувала відео, зняте для молодіжної мережі ТікТок. Василенко була одягнена в чорний строгий костюм. Її волосся було зачесане назад. На ногах актриси красувалися туфлі. Дівчина підспівувала в такт популярній пісні, після чого розвернулася і в кадр потрапив вовк.

"Справжній ауф!",- підписала відео актриса.

У процесі зйомки Ліза погодувала дикого звіра з руки. Він виявився вельми ручним. За годину пост Василенко подивилися понад 150 тисяч разів. У коментарях їй залишили масу відгуків.

"Вай, яка бомбезна", "шикарна дівчинка", "Ліза, ти така красива", "як завжди шикарна", "Жарко", "просто бомба", "мене дратують тільки туфлі, а так красуня", "Крутишка", "Лізааа, я офігела", "соковито", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Ліза Василенко похвалилася фігурою в тісному топі. Дівчина - володарка ідеальних форм, які вона не соромиться демонструвати. На цей раз вона позувала в білосніжному топі і облягаючих шортах.

Як відомо, Ліза прославилася після серіалу «Школа», але встигла також попрацювати моделлю і є відомим блогером.

Нагадаємо, що Ліза Василенко сховалася під парасолькою, засвітивши важливу деталь: "Стоп, а що це за...".

Як повідомляла Politeka, Ліза Василенко ефектно вмостилася на лавочці, вразивши новим захопленням:"Боже, яка шикарна".

Також Politeka писала, що Ліза Василенко обтягнула пружний бюст смужкою тканини, засвітивши зайве:"Малишка, ти богема".