Зірка популярного серіалу "Школа" Єлизавета Василенко здивувала новими образами, покрутившись перед фотокамерою

22-річна українська актриса побалувала фоловерів новими знімками на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

На фото Ліза постала перед фанатами в елегантному осінньому образі: на дівчині надіті сині джинси, білий светр під горло і хутряна жилетка. Судячи з навколишнього фону, на вулиці, де фотографується зірка, нещодавно пройшов дощ, тому Василенко стоїть під прозорою парасолькою. Волосся дівчини розпущене, вона мило посміхається.  

"Що робить тебе щасливим? річ / ситуація / людина? Поділися в коментарях, мені дико цікаво", - підписала знімки юна актриса.

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Шанувальники менш ніж за годину поставили понад 35 тисяч лайків і залишили велику кількість коментарів, в яких діляться з актрисою своїми думками з приводу поставлених питань. Однак, самі допитливі звернули увагу на те, що на безіменному пальці правої руки у Лізи надіто золоте кільце, дуже схоже на обручку.

"Стоп стоп стоп а що за колечко👌 🤔 😤 😒 🤨 🧐 ти правда, занадто прекрасна для цього світу 😍 що робить мене щасливим? Мене делаткт коли ти посміхаєшся🥺 🥺♥️ ти, сонце ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ найкраща Принцеса 😻 🔥 Малятко ♥ ️ музика і події позитивні, яких зараз, на жаль, мало🤧 ти😍 🙏 🏻 🦋 😻 😻 😻 ти дуже красива люблю тебе❤️", – написали вони.

Раніше ми писали, що Єлизавета Василенко здивувала новими образами, покрутившись перед камерою. 22-річна відома українська актриса порадувала фанатів новими фотографіями на своїй сторінці в Instagram.

На знімках знаменитість постала перед фанатами в короткій розкльошеній бежевій сукні, майже повністю відкриває стрункі ноги актриси. На ногах у дівчини-гетри і високі черевики.

Сукня облягає груди Лізи, деякі фанати припустили, що актриса забула надіти під свій наряд нижню білизну.

"Яке фото більше подобається тобі?🎡 👇 🏽 ",- запитала у своїх шанувальників Єлизавета Василенко.

Відома українська актриса Ліза Василенко, яка здобула популярність після того, як зіграла в серіалі "Школа", розвеселила образом "чудовиська". Молода артистка поділилася коротким роликом в Instagram, викликавши сміх і позитивні емоції у численних шанувальників.

Так, на відеоролику зірка спочатку стоїть перед камерою в звичайному своєму вигляді, потім – різко нахиляється і пропадає з екрану. Через мить Ліза з'являється знову, але на цей раз її не впізнати – на актрисі похмурий наряд, її косички заплетені, колір помади на губах темний, а нормальні дівчата кудись "зникли".

 
 
 
 
 
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у кого перетворитися на Хеллоуїн?👇🏽🙊🎃

Публікація від ᴇʟɪ ᴠᴀsɪʟᴇɴᴋᴏ 🐐 (@elizabethvasilenko)

Нагадаємо, Ліза Василенко зі "школи" посвітила рожевим ліфчиком на терасі.

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